Le FC Barcelone se présentera face au Deportivo avec un groupe largement remanié. Rodri, Lamine Yamal et Andreas Christensen effectuent leur retour, tandis qu’Alejandro Balde et Marc Bernal sont contraints de déclarer forfait.

Rodri fait son grand retour

Le groupe du Barça retenu pour affronter le Deportivo réserve plusieurs bonnes nouvelles. La principale concerne Rodri, de nouveau disponible après avoir été éloigné des terrains par une blessure musculaire. Son retour offre une solution supplémentaire au staff catalan pour cette rencontre.

Lamine Yamal est également convoqué. L’international espagnol avait lui aussi manqué à l’appel et sa présence constitue forcément un renfort de poids pour l’animation offensive des Blaugrana. Le retour du jeune ailier avait déjà été confirmé, mais il se matérialise désormais par sa réintégration au groupe.

Andreas Christensen complète cette série de retours. Le défenseur danois permet au Barça de retrouver davantage de profondeur dans son secteur défensif, à un moment où l’effectif reste touché par plusieurs pépins physiques.

Balde et Bernal restent à l’infirmerie

Tout n’est toutefois pas positif pour le club catalan. Alejandro Balde est forfait en raison d’une entorse à la cheville droite. Le latéral gauche ne pourra donc pas tenir sa place face au Deportivo et laisse un vide dans son couloir.

Marc Bernal manque lui aussi cette rencontre. Le jeune milieu de terrain souffre d’une fatigue musculaire et le Barça ne prendra aucun risque avec l’un de ses éléments prometteurs. Ces deux absences obligent le staff à revoir ses options malgré les trois retours enregistrés.

Rodri, Lamine Yamal et Christensen sont de retour dans le groupe du Barça. Balde et Marc Bernal sont forfaits, tandis que Fermín López est suspendu. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2126722182436770082

Fermín suspendu, Goren appelé

À ces indisponibilités s’ajoute celle de Fermín López. Le milieu espagnol doit purger une suspension après son carton rouge reçu contre Villarreal. Son absence réduit les possibilités dans l’entrejeu, déjà privé de Marc Bernal.

Pour compléter son groupe, le Barça a décidé de convoquer Orian Goren. Le jeune joueur profite ainsi des absences pour intégrer la sélection appelée à défier le Deportivo. Une nouvelle illustration de la volonté du club catalan de s’appuyer sur ses jeunes lorsque les circonstances l’exigent.

Avec trois retours importants, deux forfaits sur blessure et une suspension, le FC Barcelone avance donc avec un effectif encore imparfait. La présence de Rodri, Yamal et Christensen apporte néanmoins de nouvelles alternatives avant ce rendez-vous.