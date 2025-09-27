Les mots d’Hansi Flick avant le match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad, ce dimanche à 18h30.

À la veille du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad, Hansi Flick était présent en conférence de presse et a partagé ses impressions sur l’équipe adverse, la gestion de ses joueurs, dont Lamine Yamal, de retour, et l’importance de rester concentré sur l’essentiel, notamment en vue du choc face au PSG en Ligue des Champions.

Yamal est enfin de retour

Concernant la Real Sociedad, le coach allemand souligne leur identité bien marquée : « L’entraîneur actuel a aussi l’ADN de la Real Sociedad et a une idée très claire de la manière dont il veut jouer. Ils veulent sortir fort depuis l’arrière et devant, ils ont des attaquants très rapides. Il y a des joueurs très performants en un contre un. C’est une bonne opportunité de montrer notre valeur. »

De son côté, Lamine Yamal, sera bel et bien de retour après une absence de plusieurs semaines : « Je pense que nous verrons s’il est sur le banc ou dans le onze, mais il aura probablement quelques minutes. » Flick s’est d’ailleurs voulu rassurant sur l’état de santé du joueur : « Je n’ai pas l’impression qu’il puisse rechuter. On ne sait jamais. Mais nous sommes contents de pouvoir compter à nouveau sur lui comme option pour demain. »

Flick ne comprend pas les blessures

Le coach a aussi évoqué la question des nombreuses blessures qui touchent l’équipe, actuellement privée de García, ter Stegen, Gavi, López, et Raphinha, : « Je pense que ce n’est pas normal. On peut s’attendre à quelques-unes. Nous analysons la situation, ce qui a été fait les jours précédents… pour voir si nous trouvons une cause. C’est notre travail, nous avons une excellente équipe et nous allons tout analyser pour voir ce que nous en tirons. »

Malgré ces difficultés, l’objectif reste clair : se concentrer sur chaque match, alors que le choc face au PSG en Ligue des Champions arrive rapidement : « Nous avons toujours l’objectif du prochain match et c’est demain contre la Real Sociedad. Ensuite, nous verrons comment nous voulons jouer et nous préparer pour le PSG. Le plus important est de se concentrer sur le match de demain car il est très important. Pour l’instant, nous avons quatre victoires en quatre matchs et nous voulons continuer ainsi et montrer demain à nos supporters le même esprit que la saison dernière. Il ne faut pas se concentrer sur les blessés, seulement sur ceux qui peuvent jouer. Ils feront un excellent travail. »

Propos rapportés par Marca.