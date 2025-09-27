Oughourlian, Leca, Fofana… énormes révélations sur la connexion RC Lens – Stade Rennais !
FC Barcelone : Flick va plier bagage, Laporta a un mauvais pressentiment !

Joan Laporta (FC Barcelone)
Bastien Aubert
27 septembre 2025

Hansi Flick pourrait ne pas prolonger son aventure sur le banc du FC Barcelone. Joan Laporta commence à penser que l’Allemand, arrivé avec l’objectif de redonner au club catalan sa stature européenne, pourrait déjà préparer ses valises.

Hansi Flick n’a jamais été un entraîneur de projets au long cours, le FC Barcelone pourrait-il en pâtir ? Sa manière de vivre le football – avec une intensité physique et mentale hors norme – ne lui permet pas de rester plus de deux ou trois saisons dans un club sans ressentir une fatigue extrême. Et au Barça, ce schéma pourrait se répéter plus vite que prévu. Même au tout début de sa deuxième saison, Don Balon croit savoir que les signes de lassitude se font sentir. Les dirigeants observent attentivement son état d’esprit et le constat est clair : Flick commence à montrer qu’il a besoin d’un rythme plus calme.

Flick déjà usé au Barça ?

Cette fatigue n’est pas uniquement liée au football. Flick, père de famille et désormais grand-père, a souvent regretté de ne pas avoir pu passer plus de temps avec ses proches. La carrière d’entraîneur, avec ses déplacements et ses pressions, a limité sa présence auprès des siens. Aujourd’hui, il ne veut pas répéter ces sacrifices. Son engagement au Barça a toujours été pensé comme un projet intense mais limité dans le temps. Avant même de rejoindre le club, il avait prévenu qu’il ne visait pas dix ans sur le banc catalan.

Laporta pressent un départ en fin de saison

Dans ce contexte, la direction du Barça commence à envisager que cette saison pourrait être la dernière de Flick. Joan Laporta redoute en privé ce dénouement à la fin de la saison en cours. Pour le club, c’est un signal d’alarme. Le président catalan rêve pourtant de voir Flick imposer une dynastie blaugrana mais il semble accepter la situation avec pragmatisme : il a offert à Flick la liberté de décider de son avenir, à condition de prévenir le club suffisamment tôt pour anticiper la succession. L’objectif est clair : permettre au technicien de partir avec dignité et au Barça de planifier sereinement la prochaine étape. Si ce scénario se confirme, cette saison pourrait être un tournant pour le FC Barcelone. 

FC Barcelone
#A la une#RUMEURS

