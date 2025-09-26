Marcus Rashford (FC Barcelone, 27 ans) attire toujours les convoitises du PSG. Paris préparerait une offre colossale de 45 millions d’euros pour convaincre Manchester United de céder son attaquant vedette.

Marcus Rashford vit une petite renaissance. À 27 ans et même si tout n’est pas parfait, l’attaquant anglais prêté par Manchester United au FC Barcelone retrouve petit à petit son niveau et s’impose comme l’une des attractions du début de saison. De quoi faire saliver plus d’un cador européen.

Parmi eux, le Paris Saint-Germain. Selon les informations de Fichajes, le club de la capitale prépare une offre de 45 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international anglais dès la fin de son prêt. Un montant largement supérieur à l’option d’achat dont dispose le Barça, fixée à environ 30 millions d’euros.

Pour le PSG, l’objectif est clair : densifier encore un secteur offensif déjà fourni avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Gonçalo Ramos. Luis Enrique, toujours avide de diversité dans ses profils, verrait en Rashford un complément de luxe, capable d’évoluer sur les deux ailes et d’apporter percussion et efficacité dans les grands rendez-vous.

Côté Barça, la volonté est tout aussi nette : conserver Rashford. Les dirigeants catalans comptaient activer l’option d’achat pour sécuriser définitivement le joueur, convaincus de son potentiel à s’imposer durablement au Camp Nou. Mais l’irruption du PSG change la donne. Une offre plus élevée pourrait convaincre Manchester United de privilégier Paris, plutôt que de se contenter du montant convenu avec Barcelone.

Le Barça veut miser sur Rashford

La position des Red Devils est cruciale. Toujours propriétaire des droits du joueur, Manchester United pourrait être tenté par l’offre parisienne, d’autant que chaque prestation réussie de Rashford en Liga ou en Ligue des champions fait grimper sa cote. Pour le club anglais, le timing semble idéal pour maximiser une vente.

Et le joueur dans tout ça ? Après une période compliquée à Aston Villa, Rashford a retrouvé confiance et continuité au Barça. L’idée de poursuivre dans un projet où il s’épanouit séduit forcément. Mais l’appel du PSG, club champion d’Europe en titre et doté d’une puissance financière sans égale, pourrait constituer une tentation majeure. La bataille s’annonce donc intense entre Barcelone, Paris et Manchester.