Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 26 septembre 2025. Au menu : la chaude ambiance régnant au FC Barcelone et le possible départ de Ferland Mendy du Real Madrid.

SPORT : « Remontée »

Grosse remontée du FC Barcelone hier après avoir été mené par Oviedo et s’être imposé 3 à 1. Raphinha a ressenti une gêne aux ischios mais rien de grave selon Hansi Flick. El Chiringuito annonce toutefois qu’il devrait être laissé au repos ce week-end.

MUNDO DEPORTIVO : « Pour Gavi »

Le Barça s’est imposé pour Gavi, blessé et asent pendant au moins autre mois. De son côté, Flick a réglé ses comptes avec Luis De la Fuente, qui a parlé de Lamine Yamal et a dit qu’il se fichait de ce que pensait le coach allemand. « Je n’ai pas lu ça. S’il dit qu’il n’est pas intéressé, c’est son opinion et c’est normal. Je peux l’accepter, ce n’est pas un problème », a-t-il réagi.

MARCA : « Il n’y aura pas d’égal »

A la veille du derby entre l’Atlético Madris et le Real Madrid, Marca se fait très discret. On apprend juste que Ferland Mendy pourrait quitter la Casa Blanca devant la concurrence. Une option pour qu’il reste serait qu’il se reconvertisse à un autre poste que latéral gauche…

AS : « Égaler Rossi est un honneur »

As a donné la parole à Marc Marquez, qui marche sur les traces de la légende Valentino Rossi en MotoGP. Le derby madrilène promet déjà des étincelles argentines avec Julian Alvarez et Franco Mastantuono…