Des experts en préparation des footballeurs alertent le FC Barcelone sur la possibilité que la grave blessure de Gavi ne soit pas un cas isolé.

Ce jeudi, Sport a publié un article dans lequel plusieurs spécialistes de la préparation des footballeurs témoignent après la grave blessure de Gavi. Et ils sont formels : ce qui est arrivé au milieu de terrain, après sa rupture des ligaments croisés il y a deux ans et son opération pour consolider le cartilage il y a deux jours, peut arriver à ses partenaires. Car même s’il n’a que 21 ans, l’international espagnol a été soumis à des cadences infernales dès son plus jeune âge et c’est la raison principale de son état actuel.

Heureusement, Hansi Flick veille au grain

L’un des spécialistes rappelle que Pedri, qui a enchaîné pendant un an et demi après son arrivée à Barcelone, a lui aussi connu une période très compliquée pendant laquelle il n’arrêtait pas de se blesser et de rechuter. Et il s’inquiète du fait que Lamine Yamal, qui a commencé chez les pros à 15 ans et ne s’arrête plus depuis, finisse par connaître le même sort. C’est d’ailleurs un peu ce qu’il s’est passé pour lui avec la sélection espagnole mi-septembre. Heureusement, Hansi Flick a eu l’intelligence de le mettre au repos depuis, le temps que ses douleurs à l’aine disparaissent.

C’est d’ailleurs la lueur d’espoir du papier : pour tous les spécialistes, Hansi Flick, ancien joueur au haut niveau, est très à l’écoute de ses joueurs et ne prend aucun risque avec eux. Ce qui laisse à penser que, tant qu’il sera aux commandes, le cas de Gavi sera une exception, à moins de graves blessures en plein match. Mais comme le PSG est en train de le découvrir, les cadences infernales finissent toujours par se payer très cher !