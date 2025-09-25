FC Barcelone : Yamal a le PSG dans le collimateur 
FC Barcelone : Yamal a le PSG dans le collimateur 

Lamine Yamal (FC Barcelone)
Bastien Aubert
25 septembre 2025

L’inquiétude s’est vite transformée en espoir du côté du FC Barcelone : Lamine Yamal prépare son grand retour pour le duel au sommet face au PSG. Mis sur la touche depuis plusieurs semaines à cause d’une pubalgie, le jeune international espagnol travaille d’arrache-pied pour répondre présent lors de l’un des rendez-vous les plus intenses de la saison. L’heure de la revanche a-t-elle sonné pour la pépite du Barça ? Le vestiaire catalan en tout cas retient son souffle.

Lamine Yamal, une récupération ciblée pour un choc européen

Son absence se faisait cruellement sentir : depuis le début du mois, Lamine Yamal n’a plus foulé les pelouses de Liga. Gêné par une blessure tenace, l’ailier prodige s’est astreint à un programme individuel, accélérant sa remise en forme pour pouvoir défier Paris. Les dernières séances à la Ciutat Esportiva laissent filtrer l’optimisme : même si Yamal ne sera pas aligné pour les prochaines journées de championnat, tout est pensé pour qu’il soit prêt face au PSG.

La tension monte en interne, car l’enjeu est clair : pour Hansi Flick, retrouver son joueur le plus créatif pile avant l’un des rendez-vous phares de la Ligue des Champions s’apparente à un renfort capital. Depuis le mois d’août, Yamal n’a disputé que trois rencontres avec le Barça, bouclant déjà 2 buts et 2 offrandes, soit plus de 30% des réalisations du groupe en Liga. Autant dire que sa présence pourrait bouleverser la dynamique offensive catalane.

Les supporters, eux, scrutent chaque signal positif, d’autant qu’un autre cadre, Gavi, fait l’objet de préoccupations médicales depuis peu. C’est tout un collectif qui attend son numéro 10 : le grand objectif, briller là où l’Europe pose ses yeux.

L’échec du Ballon d’Or comme moteur de motivation

Si certains à Barcelone ont encore le goût amer du Ballon d’Or perdu — finalement attribué à Ousmane Dembélé — Lamine Yamal affiche un état d’esprit conquérant. Pas question de baisser la tête : ce « raté » est devenu un déclencheur. Pour l’ailier blaugrana, la suite se joue sur le terrain. D’ailleurs, son coach l’a confié sans détour en conférence de presse cette semaine : “ne pas avoir gagné le Ballon d’Or lui donne encore plus de motivation”.

La perspective d’affronter les champions de France ne pouvait mieux tomber. Il y voit l’occasion parfaite de marquer durablement les esprits, tout en lançant — déjà — la course à la prochaine distinction individuelle. Car dans l’esprit de Yamal, la lutte pour le Ballon d’Or 2026 commence ici, contre le PSG, face à Dembélé. Cette génération qui refuse les étapes intermédiaires veut tout, tout de suite.

Son entourage, touché par la défaite symbolique, l’incite à transformer la désillusion en moteur. Ce choc à venir face à Paris est devenu la scène parfaite pour riposter, prouver qu’il n’est jamais aussi fort que lorsqu’il a quelque chose à rattraper.

Pourquoi le retour de Lamine Yamal est crucial pour le Barça face à Paris ?

Sans son meilleur élément offensif ces dernières semaines, le FC Barcelone a su limiter la casse… Mais en interne, personne n’ignore que ce type d’affiche exige l’étincelle des très grands. Capable de briser n’importe quelle organisation défensive, fort de ses six buts en sélection et d’un impact décisif sur presque un but sur trois en championnat, Yamal a le profil de celui qui réanime toute une équipe lors des grands rendez-vous.

Face au PSG de Luis Enrique et de Dembélé, le Barça veut frapper un grand coup sur la scène européenne. Cette affiche tombe à point nommé pour jauger les ambitions collectives — mais aussi pour relancer une dynamique gagnante. Lamine Yamal, déjà indispensable à seulement 17 ans, devrait retrouver le Onze de Flick pile au moment où tout peut basculer.

Dans ce contexte où l’avenir s’écrit à chaque match, la jeunesse catalane doit montrer qu’elle peut être la locomotive du projet. À l’approche de ce choc, la tension bat son plein à Barcelone, où la rivalité historique avec Paris sert de décor à un retour qui s’annonce explosif.

  • Résurgence de la pépite offensivement : 2 buts et 3 passes décisives sur ses 3 premiers matchs
  • Objectif affiché : briller contre une des meilleures défenses d’Europe
  • Course au Ballon d’Or 2026 : l’épopée commence ici

Le duel face au PSG, c’est bien plus qu’un simple huitième de finale : c’est l’occasion pour Lamine Yamal de relancer sa propre légende, et pour le Barça de marquer un signal fort à l’Europe. Pour suivre d’autres informations de coulisses, notamment sur l’avenir de Gavi, découvrez les dernières mises au point autour du milieu catalan.

