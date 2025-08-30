Face au Rayo, le FC Barcelone devrait présenter une défense new look. Ce sera sans Gavi, blessé, mais dont les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes.

Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick envisage d’effectuer des changements n défense pour le déplacement du Barça sur le terrain du Rayo Vallecano, dimanche. L’Allemand n’a pas été emballé par le comportement de sa défense lors des deux premières journées de Liga.

Pau Cubarsi devrait jouer axial droit, là où il se sent plus à l’aise. Jules Koundé devrait reprendre sa place à droite. Ronald Araujo, Eric Garcia et Christensen étant en balance pour accompagner Cubarsi.

Pas de rechute pour Gavi

Touché à l’entraînement hier, Gavi ne sera pas du déplacement. Le milieu s’est fait une belle frayeur puisque c’est le genou qui avait subi une opération ligamentaire qui a de nouveau été touché. Mais sa blessure est mineure et il devrait pouvoir honorer sa présence en sélection, avec la Roja.