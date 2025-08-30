ASSE Mercato : Brentford fonce sur un autre buteur que Stassin
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : Flick va changer sa défense, grosse frayeur pour Gavi !

FC Barcelone : Flick va changer sa défense, grosse frayeur pour Gavi !
Laurent Hess
30 août 2025

Face au Rayo, le FC Barcelone devrait présenter une défense new look. Ce sera sans Gavi, blessé, mais dont les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes.

Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick envisage d’effectuer des changements n défense pour le déplacement du Barça sur le terrain du Rayo Vallecano, dimanche. L’Allemand n’a pas été emballé par le comportement de sa défense lors des deux premières journées de Liga.

Pau Cubarsi devrait jouer axial droit, là où il se sent plus à l’aise. Jules Koundé devrait reprendre sa place à droite. Ronald Araujo, Eric Garcia et Christensen étant en balance pour accompagner Cubarsi.

Pas de rechute pour Gavi

Touché à l’entraînement hier, Gavi ne sera pas du déplacement. Le milieu s’est fait une belle frayeur puisque c’est le genou qui avait subi une opération ligamentaire qui a de nouveau été touché. Mais sa blessure est mineure et il devrait pouvoir honorer sa présence en sélection, avec la Roja.

FC BarceloneLiga
#A la une

Les plus lus

ASSE Mercato : Brentford fonce sur un autre buteur que Stassin
ASSE...

ASSE Mercato : Brentford fonce sur un autre buteur que Stassin

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Flick va changer sa défense, grosse frayeur pour Gavi !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick va changer sa défense, grosse frayeur pour Gavi !

Par Laurent Hess
ASSE : Cardona en route pour un nouveau défi surprenant !
ASSE...

ASSE : Cardona en route pour un nouveau défi surprenant !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Mikautadze sur le départ… la réaction fataliste de Paulo Fonseca
Mercato...

OL Mercato : Mikautadze sur le départ… la réaction fataliste de Paulo Fonseca

Par Laurent Hess
OM, LOSC Mercato : le poker menteur continue autour du transfert de Zhegrova !
LOSC...

OM, LOSC Mercato : le poker menteur continue autour du transfert de Zhegrova !

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : Des Sang et Or renversants font rugir Bollaert !
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : Des Sang et Or renversants font rugir Bollaert !

Par Laurent Hess
Roberto De Zerbi clarifie sa position dans l’affaire Rabiot
Ligue 1...

Roberto De Zerbi clarifie sa position dans l’affaire Rabiot

Par Louis Chrestian
ASSE – Grenoble : deux joueurs en balance pour remplacer Ebenezer Annan
ASSE...

ASSE – Grenoble : deux joueurs en balance pour remplacer Ebenezer Annan

Par Louis Chrestian
Stade Rennais Mercato : Harder, les dessous du deal dévoilés
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Harder, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Akliouche entrouvre la porte à Paris
AS Monaco...

PSG Mercato : Akliouche entrouvre la porte à Paris

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : la tendance se confirme pour Stassin et Davitashvili
ASSE...

ASSE Mercato : la tendance se confirme pour Stassin et Davitashvili

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Diego Carlos a trouvé son nouveau club, c’est définitivement plié pour son retour à Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Diego Carlos a trouvé son nouveau club, c’est définitivement plié pour son retour à Nantes

Par Laurent Hess
Les infos du jour : ça bouge dans tous les sens à l’OM, des signatures au LOSC et à Lens, Mikautadze va quitter l’OL
ASSE...

Les infos du jour : ça bouge dans tous les sens à l’OM, des signatures au LOSC et à Lens, Mikautadze va quitter l’OL

Par Laurent Hess
OM Mercato : départ imminent pour Cornelius, accord trouvé avec Emerson Palmieri !
Compétitions...

OM Mercato : départ imminent pour Cornelius, accord trouvé avec Emerson Palmieri !

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : avant le rendez-vous de Bollaert, Eric Roy tire la sonnette d’alarme !
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : avant le rendez-vous de Bollaert, Eric Roy tire la sonnette d’alarme !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Azpilicueta, c’est définitivement plié !
Liga...

OL Mercato : Azpilicueta, c’est définitivement plié !

Par Laurent Hess
PSG, FC Barcelone Mercato : Xavi Simons file en Premier League (officiel)
Bundesliga...

PSG, FC Barcelone Mercato : Xavi Simons file en Premier League (officiel)

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Fulgini s’en va, les dessous du deal dévoilés
Mercato...

RC Lens Mercato : Fulgini s’en va, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess
ASSE – Grenoble : Horneland fait un choix fort, un départ surprise en vue ?
ASSE...

ASSE – Grenoble : Horneland fait un choix fort, un départ surprise en vue ?

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Donnarumma de plus en plus proche de Manchester City, un seul frein reste à lever
Mercato...

PSG Mercato : Donnarumma de plus en plus proche de Manchester City, un seul frein reste à lever

Par Laurent Hess
OL Mercato : coup de théâtre pour Buonanotte !
Mercato...

OL Mercato : coup de théâtre pour Buonanotte !

Par Laurent Hess
OL Mercato : la destination est connue pour Mikautadze et c’est une surprise !
Liga...

OL Mercato : la destination est connue pour Mikautadze et c’est une surprise !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un club prêt à détourner Batubinsika de la Turquie ?
ASSE...

ASSE Mercato : un club prêt à détourner Batubinsika de la Turquie ?

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : c’est officiel pour Sima
Mercato...

RC Lens Mercato : c’est officiel pour Sima

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet