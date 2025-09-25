ASSE Mercato : le peuple vert a déjà choqué une recrue estivale !
Bastien Aubert
25 septembre 2025

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 25 septembre 2025. Au menu : les intentions du FC Barcelone au mercato et l’excellent début de saison d’Alvaro Carreras au Real Madrid.

SPORT : « Moment Olmo »

Sport assure qu’Hansi Flick compte sur Dani Olmo et lui redonnera du temps de jeu contre Oviedo (21h30). L’international espagnol a parlé avec l’entraîneur du FC Barcelone et sera sans doute titulaire.

MUNDO DEPORTIVO : « Va pour Gavi »

Flick et tout le vestiaire du Barça soutiennent à fond Gavi, qui sera opéré d’une grave blessure et absent pendant plusieurs mois. L’entraîneur allemand a parlé avec lui et lui a transmis le message selon lequel il comptait sur son retour pour rivaliser avec le Real Madrid.

AS : « Julian avise Madrid »

Mal embarqué contre le Rayo Vallecano, l’Atlético Madrid a pu compter sur un triplé de Julian Alvarez pour s’imposer aux forceps (3-2). Au Real Madrid, le polyvalent Alvaro Carreras fait déjà l’unanimité. 

MARCA : « Julian vole jusqu’au derby »

Le hat-trick d’Alvarez hier pour les Colchoneros a rassuré tous les supporters de l’Atlético Madrid après un début de saison difficile. Marca annonce que le FC Barcelone ne recrutera personne pour pallier la longue absence de Gavi.

