Ballon d’Or 2025 : le Maroc en colère après la 6ème place d’Achraf Hakimi !
FC Barcelone : Flick balance tout sur sa discussion avec Yamal après le Ballon d’Or

Hansi Flick et Lamine Yamal
William Tertrin
24 septembre 2025

Deuxième au Ballon d’Or derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal a pu être réconforté par Hansi Flick.

Lamine Yamal a quitté la cérémonie du Ballon d’Or avec une distinction prestigieuse mais aussi une petite pointe d’inachevé. Deuxième du classement derrière Ousmane Dembélé, l’ailier du FC Barcelone a cependant trouvé un précieux soutien en son entraîneur, Hansi Flick. Le technicien allemand ne doute pas que ce résultat nourrira l’ambition de son jeune joueur, et que cela va lui « servir de motivation » pour aller décrocher cette récompense « dès la saison prochaine ».

Flick a révélé avoir échangé directement avec son prodige de 18 ans après la soirée parisienne : « J’ai parlé avec Lamine hier (mardi), il va bien. Je crois que cela va lui servir de motivation pour les prochaines années. Dembélé l’a mérité, c’est un vote. Et il l’accepte avec la bonne attitude. » Pas question donc de se laisser abattre pour le crack formé à La Masia. « Il est motivé pour montrer sur le terrain qu’il peut être un candidat au Ballon d’Or à nouveau la saison prochaine », a insisté Flick.

Retour imminent sur les terrains pour Yamal

Le Barcelonais n’est d’ailleurs pas reparti bredouille : il a soulevé le trophée Kopa pour la deuxième année consécutive, confirmant son statut de meilleure pépite du football mondial. Dans un geste fair-play, Yamal a aussi pris le temps de féliciter Ousmane Dembélé sur Instagram, où il rassemble 38,7 millions d’abonnés.

Sur le plan sportif, sa situation évolue favorablement. Écarté des terrains depuis trois matches en raison d’une gêne au pubis, il n’a pas pris part non plus à l’entraînement collectif de mercredi. Flick a cependant tenu à rassurer : son retour est imminent. « Proche de revenir », le diamant blaugrana devrait bientôt reprendre sa marche en avant.

FC BarceloneLiga
#DÉCLARATIONS

