La réaction du père de Lamine Yamal, le prodige du Barça, qui voit son fils terminer à une éblouissante mais frustrante deuxième place derrière Ousmane Dembélé.

Dembélé sacré : un choc pour la famille Yamal

Lorsque le nom de Dembélé résonne dans l’auditorium, la foudre s’abat sur le clan Yamal. C’est un moment historique pour le PSG qui célèbre un nouveau lauréat dans le cercle si fermé des vainqueurs du Ballon d’Or. Pour beaucoup, la saison de l’ailier parisien laissait peu de place au doute, tant son impact a été décisif mais ce n’est pas le cas du papa de Lamine Yamal :

« Je pense que c’est le plus grand préjudice, je ne dirai pas vol, mais préjudice moral causé à un être humain, car je crois que Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde, et de loin qui fait beaucoup de différences. Non pas parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde. Je pense qu’il n’y a pas de rival, Lamine Yamal est Lamine Yamal. Il faut dire qu’il s’est passé quelque chose de très étrange ici. Salutations à toute l’Espagne, et l’année prochaine, ce sera le ballon espagnol. »