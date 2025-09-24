Prévu ce 1er octobre, le match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain a été classé « à haut risque » .

Le prochain match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, prévu le 1er octobre à 21h, a été classé « à haut risque » par la Commission permanente contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, comme l’a indiqué Mundo Deportivo. Ce match marquera le retour de Luis Enrique, ancien entraîneur du Barça et actuel coach du PSG, qui vient également d’être sacré meilleur entraîneur de l’année.

Des mesures renforcées

Contrairement à d’habitude, la rencontre se jouera au stade olympique Lluís-Companys, stade choisi par le club catalan pour ses matchs de Ligue des champions cette saison. La classification « à haut risque » entraîne des mesures renforcées : billetterie sécurisée, séparation stricte des supporters, contrôle des accès et renfort des forces de l’ordre pour assurer la sécurité des spectateurs et la prévention des incidents.