PSG : la sublime femme de Luis Enrique fait sensation à Paris avec celle de Guardiola !
FC Barcelone : les notes de Blaugranas victorieux à Oviedo malgré la boulette de Joan Garcia

Joan Garcia lors d'un échauffement avec le FC Barcelone.
Raphaël Nouet
25 septembre 2025

Le FC Barcelone s’est imposé ce soir sur la pelouse du Real Oviedo (3-1), promu en Liga, malgré une énorme erreur de Joan Garcia. ayant coûté l’ouverture du score

Le FC Barcelone a longtemps cru qu’il allait se coucher avec quatre points de retard sur le Real Madrid ! Les Blaugranas ont en effet été menés pendant près d’une demi-heure par Oviedo, promu en Liga, qui n’avait plus fréquenté l’élite depuis un quart de siècle et s’était incliné 0-3 à domicile contre le Real Madrid il y a un mois. Les locaux ont ouvert le score à la 33e suite à une énorme erreur de Joan Garcia, sorti trop loin de son but et lobé. Décevants dans le jeu, les Catalans, toujours privés de leur dynamiteur numéro un, Lamine Yamal, ont éprouvé les pires difficultés à se montrer dangereux mais ils ont fini par renverser la situation par Eric Garcia (56e), Robert Lewandowski (70e) et Ronald Araujo (88e). Voici leurs notes.

Joan Garcia (4) : après un début de saison au plus que parfait, l’ancien gardien de l’Espanyol s’est déchiré en beauté ce soir ! A la 33e, il sort à 25 mètres de ses buts pour récupérer une balle en profondeur. Mais son contrôle est raté et il se fait contrer. Le cuir atterrit dans les pieds de Reina, qui place un lob de 35 mètres. Il se rachète un peu en empêchant Oviedo de revenir à 2-3 à la 89e avec un bel arrêt de la main droite à bout portant.

Eric Garcia (6) : le couteau-suisse d’Hansi Flick jouait ce soir à droite pour permettre à Jules Koundé de souffler… jusqu’à l’entrée du Français, qui l’a fait basculer à gauche. Solide, bien en place, il a égalisé à la 56e en se trouvant sur la ligne de but d’Oviedo pour pousser le ballon relâche par le gardien adverse suite à l’enchaînement de Ferran Torres.

Ronald Araujo (5) : l’équipe n’est pas aussi sûre défensivement quand l’Uruguayen est sur le terrain. Il est beaucoup moins complémentaire de Pau Cubarsi que Garcia ou même Christensen. Il joue mal le hors-jeu et a régulièrement un temps de retard sur l’adversaire. Quand retrouvera-t-il son niveau d’avant sa blessure de 2022 ? Un tacle salvateur sur un centre adverse, tout de même, à la 76e. Il sauve son match en inscrivant le troisième but du Barça à la 88e, sur une tête en total déséquilibre après un corner de Rasford.

Pau Cubarsi (5) : lui qui est si fort habituellement est moins impérial quand Araujo est à ses côtés. Malgré tout, leur charnière, largement mise à contribution, n’a cédé que sur une énorme boulette de Joan Garcia.

Gerard Martin (4) : rien n’a changé cette saison par rapport à la précédente. Il est toujours aussi fébrile défensivement et inutile offensivement. Vivement qu’Alejandro Baldé soit de retour ! Remplacé par Jules Koundé à la 72e. Le Français évite l’égalisation d’un tacle salvateur devant un adversaire à la 77e.

Pedri (6) : un peu moins impressionnant que ces derniers temps. A sa décharge, il enchaîne les matches tant il est indispensable à son équipe ! Et même dans un jour relativement sans comme ce soir, il reste largement au-dessus des autres. Comment le jury de France Football a-t-il pu le classer en dehors du Top 10 ?!? Remplacé par Marc Bernal à la 90e.

Casado (4) (De Jong (7), 45e) : gravement blessé la saison dernière, Marc Casado devrait mettre un an à retrouver son meilleur niveau. On l’a senti ce soir. Dépassé par ses adversaires au milieu de terrain, il a été sorti dès la pause, remplacé par un Frenkie De Jong qui a rapidement remis de l’ordre dans la maison. Et délivré le centre décisif pour Lewandowski à la 70e. Une rentrée impressionnante du Néerlandais !

Raphinha (5) : il doit avoir hâte que Lamine Yamal revienne de blessure car il n’est pas à l’aise à droite. En tout cas beaucoup moins qu’à gauche. Le Brésilien a tout de même placé une grosse frappe du gauche en première période qui a terminé sur le poteau du gardien d’Oviedo. Remplacé par Robert Lewandowski à la 65e. Il n’a fallu que cinq minutes au Polonais pour marquer, d’une tête décroisée dans la lucarne. Magnifique !

Olmo (5) : une grosse activité au milieu, notamment au niveau du travail défensif, mais pas aussi à l’aise qu’à l’accoutumée dans les vingt-cinq derniers mètres. Surprenant car en l’absence de Fermin, il a une occasion en or qu’il mérite d’être titulaire indiscutable. Ce soir, il est passé à côté.

Rashford (4) : oublié, son magnifique doublé de jeudi ! L’Anglais est retombé dans ses travers, semblant jouer à contre-temps de ses coéquipiers. A l’instar d’un Lewandowski, il ne donne pas l’impression d’avoir la technique suffisante pour jouer dans une équipe de virtuoses comme celle du Barça. C’est quand même lui qui dépose le ballon sur la tête d’Araujo à la 88e pour le troisième but. Remplacé par Andreas Christensen à la 90e.

Ferran (5) : il amène l’égalisation avec un enchaînement contrôle-frappe supersonique. Mais il a aussi manqué deux grosses occasions et a eu du mal à exister au milieu des deux défenseurs centraux adverses.

