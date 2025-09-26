Absent depuis plusieurs semaines, Lamine Yamal a annoncé son grand retour.

C’est officiel, et c’est Lamine Yamal qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. En effet, le prodige du FC Barcelone a teasé son retour imminent à la compétition via une story Instagram, après plusieurs semaines d’absence dues à une pubalgie contractée début septembre avec la Roja.

Le jeune attaquant de 18 ans pourrait retrouver les terrains dès le match de Liga contre Séville, avant d’être l’une des attractions du choc Barça-PSG en Ligue des champions le 1er octobre. Ce retour tombe à pic pour Barcelone, privé de Joan Garcia, Raphinha, Gavi et Fermín López, tandis que Paris accumule les blessés, dont João Neves, Dembélé, Doué et désormais Marquinhos.