Hansi Flick devrait être privé de Fermín López et d’Alejandro Baldé pour les deux prochains matchs du FC Barcelone en Liga, face au Deportivo La Corogne et à l’Atlético de Madrid.
Le FC Barcelone s’apprête à enchaîner deux rendez-vous importants en Liga avec un déplacement sur la pelouse du Deportivo La Corogne ce dimanche, avant la réception de l’Atlético Madrid mercredi prochain. Mais à l’approche de ces deux échéances, Hansi Flick a reçu deux mauvaises nouvelles. L’entraîneur allemand va devoir composer sans Fermín López, suspendu, et pourrait également être privé d’Alejandro Baldé, touché en Ligue des Champions.
Fermín López suspendu, Alejandro Baldé blessé !
Expulsé dimanche dernier lors de la victoire face à Villarreal (3-2) pour avoir vivement contesté une décision arbitrale alors qu’il se trouvait sur le banc de touche, Fermín López a écopé de deux matchs de suspension de la part de la commission de discipline de la Fédération espagnole de football. Selon les informations de Mundo Deportivo, la direction du Barça a décidé de ne pas faire appel de cette sanction. Le milieu offensif espagnol manquera donc les deux prochaines rencontres de championnat et ne pourra retrouver la compétition en Liga qu’après le choc face aux Colchoneros.
Comme si cela ne suffisait pas, Alejandro Baldé est venu garnir les rangs de l’infirmerie barcelonaise. Titulaire et passeur décisif lors du succès des Blaugrana sur la pelouse de Sabah (1-4), mercredi soir en Ligue des Champions, le latéral gauche a été contraint de céder sa place à la 64e minute. Les examens médicaux réalisés ce jeudi ont révélé une légère entorse de la cheville droite, comme l’a annoncé le club catalan. D’après les informations du journaliste Achraf Ben Ayad, l’international espagnol devrait être éloigné des terrains entre une semaine et dix jours. Il devrait donc, lui aussi, manquer les confrontations face au Deportivo La Corogne et à l’Atlético Madrid. Un véritable double coup dur pour Hansi Flick à un moment important dans la course au titre.
FC Barcelone en ce moment
|#
|Équipe
|J
|Diff
|Pts
|1
|FC Barcelone
|13
|+36
|36
|2
|Real Madrid
|13
|+22
|33
|3
|Atleti
|13
|+16
|31
|4
|Real Betis
|13
|+5
|27
|5
|Real Sociedad
|13
|0
|22
|6
|Sevilla FC
|13
|-2
|19
1er sur 20 · 12V 0N 1D
VVVVV
Deportivo–FC Barcelone
· Liga J14
18,00N5,2521,22Cotes PMU
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- VAtleti 1-2 FC Barcelone