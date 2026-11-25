Le bras de fer se poursuit entre le FC Barcelone et Florentino Pérez autour de l’affaire Negreira. Représenté par ses avocats lors d’une audience de conciliation, le président du Real Madrid maintient ses déclarations particulièrement lourdes contre le club catalan.

Pérez maintient ses accusations

Florentino Pérez ne compte pas retirer ses propos sur l’affaire Negreira. Selon une information de The Athletic, relayée par ActuFoot, le président du Real Madrid était représenté par ses avocats lors de l’audience de conciliation organisée ce mercredi.

Le dirigeant madrilène avait qualifié ce dossier de « cas de corruption sans précédent », allant même jusqu’à parler du « plus grand scandale de l’histoire du football ». Malgré la démarche engagée par le FC Barcelone, il a donc choisi de maintenir cette position.

Florentino Pérez refuse de retirer ses propos sur l’affaire Negreira. Représenté par ses avocats à l’audience de conciliation, le président du Real Madrid maintient ses déclarations. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2125607504579088707

Le Barça a préparé sa plainte

Cette audience n’a donc pas permis de rapprocher les positions. Le FC Barcelone avait demandé à Florentino Pérez de revenir sur ses déclarations. Face à son refus, le club catalan a déjà préparé une plainte contre le président de son grand rival.

À ce stade, aucune précision supplémentaire n’a été donnée sur le contenu de cette plainte ni sur la date à laquelle elle pourrait être déposée. La tentative de conciliation n’a en tout cas pas conduit au retrait espéré par le Barça, qui entend désormais poursuivre sa réponse sur le terrain judiciaire.

Une nouvelle tension entre les deux géants

L’affaire Negreira continue ainsi d’empoisonner les relations entre les deux poids lourds du football espagnol. Le Real Madrid et le Barça avaient déjà été absents du texte commun publié par les clubs de Liga au sujet de ce dossier.

Cette fois, le conflit oppose directement le club catalan au président madrilène. Les mots employés par Florentino Pérez sont au cœur du différend : en refusant de les retirer, le patron du Real Madrid assume une ligne très ferme et ouvre la voie à une possible nouvelle étape de la procédure.

Le Clásico se déplace hors du terrain

Cette séquence dépasse donc largement la rivalité sportive entre les deux clubs. Le Barça considère les déclarations du dirigeant madrilène suffisamment graves pour préparer une action à son encontre, tandis que Pérez ne manifeste aucune volonté de les nuancer après l’audience.

Le prochain mouvement appartient désormais au FC Barcelone. Si sa plainte est effectivement déposée, le duel entre les deux institutions connaîtra un nouvel épisode, cette fois loin des pelouses de Liga.