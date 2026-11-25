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Prêté par le Stade Rennais au Racing Santander, Yassir Zabiri (21 ans) intéresse bel et bien l’OM en vue du mercato.

L’OM prépare déjà ses prochaines offensives sur le marché des transferts. Et un nom commence sérieusement à prendre de l’ampleur dans les bureaux marseillais : celui de Yassir Zabiri.

L’OM revient à la charge pour Zabiri

Prêté par le Stade Rennais au Racing Santander, l’attaquant de 21 ans réalise une saison particulièrement remarquée en Espagne. Selon nos informations, les performances n’ont pas échappé à la direction olympienne, qui a récemment repris contact pour étudier les possibilités d’une arrivée. Avec 11 réalisations en Liga, le jeune attaquant figure parmi les meilleurs buteurs du championnat espagnol. Il occupe même la troisième place du classement des réalisateurs, devant plusieurs grands noms du football espagnol, dont Lamine Yamal.

Une progression spectaculaire qui attire logiquement les regards. Comme l’a fait savoir Ekrem Konur, l’OM, qui avait déjà manifesté son intérêt pour le joueur en janvier dernier, n’a visiblement pas abandonné cette piste. Toujours d’après nos informations, le club phocéen s’est récemment renseigné auprès des différentes parties afin de savoir si un prêt pourrait être envisageable, y compris sans option d’achat. Une approche qui ne concernerait pas nécessairement le prochain mercato hivernal. Marseille étudierait davantage la possibilité de se positionner pour l’été prochain, avec l’ambition de profiter d’une situation contractuelle et sportive favorable.

L‘attaquant du Stade Rennais rêve du FC Barcelone

Mais l’OM est loin d’être seul sur ce dossier. Et c’est bien là que les choses se compliquent. De source espagnole, plusieurs cadors de Liga suivent attentivement l’évolution de Yassir Zabiri depuis son explosion au Racing Santander. Le Real Madrid et l’Atlético Madrid auraient notamment pris des renseignements sur sa situation. Mais c’est surtout le FC Barcelone qui apparaît comme un concurrent particulièrement sérieux.

Le club catalan serait attentif aux performances de l’attaquant marocain, dont le profil et la progression séduisent en Espagne. Un intérêt qui pourrait peser lourd dans la balance : Zabiri rêverait en effet de porter un jour le maillot blaugrana. Pour Marseille, la concurrence s’annonce donc particulièrement relevée. Même si l’OM peut lui proposer un projet sportif ambitieux et une place importante dans son secteur offensif, convaincre le joueur face à l’intérêt des géants espagnols ne sera pas une mince affaire.

Un dossier à 20 millions d’euros

Autre élément important dans cette opération : la situation contractuelle de Yassir Zabiri. Prêté au Racing Santander par le Stade Rennais, l’attaquant ne dispose pas d’une option d’achat dans son contrat de prêt. Toujours d’après nos informations, le club espagnol ne possède aucune garantie de pouvoir conserver définitivement son buteur et ne disposerait pas, à ce stade, des moyens financiers nécessaires pour le recruter. Le Stade Rennais conserve ainsi la maîtrise du dossier. Un dossier qui pourrait rapidement devenir stratégique pour le club breton, alors que la valeur du joueur est désormais estimée autour de 20 millions d’euros.

Un montant conséquent, d’autant que Zabiri avait laissé un souvenir particulièrement mitigé aux supporters rennais lors de son passage entre janvier et juillet dernier. Son explosion en Espagne change toutefois considérablement la perception de son potentiel et pourrait permettre au Stade Rennais de réaliser une opération financière intéressante. Pour l’OM, l’idée d’un prêt sans option d’achat permettrait d’envisager une arrivée sans devoir immédiatement débourser une somme aussi importante. Reste à savoir si Rennes acceptera une telle formule et surtout si le joueur sera intéressé par le projet marseillais.