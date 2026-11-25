Plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 connaissent déjà le verdict de la DNCG à leur égard.

La DNCG a commencé à rendre ses verdicts. Plusieurs clubs professionnels français sont en effet déjà passés devant le gendarme financier du football, et les premières décisions se révèlent particulièrement rassurantes.

Des verdicts favorables pour les premiers clubs auditionnés

En Ligue 1, l’AJ Auxerre, Le Mans FC, le Paris FC et le Toulouse FC ont tous échappé à la moindre mesure. Un résultat positif pour ces quatre formations, qui peuvent poursuivre leur saison sans restriction annoncée à l’issue de leur passage devant l’instance. Dans un contexte où la gestion financière des clubs reste un sujet majeur, ce type de verdict permet forcément de respirer un peu plus sereinement.

Même scénario à l’étage inférieur. En Ligue 2, le Clermont Foot et le Stade Lavallois ont également obtenu une décision favorable. Là encore, aucune mesure n’a été prise à leur encontre. Au total, six clubs ont donc déjà été auditionnés et six verdicts sans sanction ont été annoncés. De quoi donner une première tendance plutôt encourageante pour cette séquence de contrôles.

Une bonne nouvelle pour le football français

Ces premières décisions apportent un peu de sérénité aux clubs concernés, mais aussi au football français dans son ensemble. La DNCG joue un rôle essentiel dans la surveillance de la situation économique des équipes professionnelles. Ses contrôles visent notamment à s’assurer que les clubs disposent d’une gestion suffisamment solide pour poursuivre leur activité.

Pour les formations qui viennent de passer devant la commission, l’absence de mesure constitue donc un signal positif. Cela ne signifie pas que tous les dossiers sont désormais réglés, mais les premiers résultats permettent d’aborder la suite avec davantage de tranquillité. Et la liste des clubs concernés ne s’arrête évidemment pas à ces six premières auditions. Plusieurs grandes écuries françaises attendent encore leur passage, avec des situations qui seront forcément suivies de près.

L’OM bientôt face à son grand oral

Parmi les prochaines échéances, celle de l’OM sera particulièrement scrutée. Le club phocéen doit passer son grand oral devant la DNCG début décembre, à Paris. Un rendez-vous important pour l’OM, qui devra présenter sa situation financière à l’instance. Les supporters marseillais suivront naturellement cette étape avec attention, alors que le club reste l’un des dossiers les plus médiatisés du football français.

Du côté du Stade Rennais, Mohamed Toubache-Ter l’assure sur X : « Rennes est un club qui passe la DNCG sans aucun problème. » Pour l’heure, les premiers verdicts sont donc positifs. Mais la DNCG n’a pas terminé son travail, et les prochaines auditions pourraient réserver d’autres annonces.