Assister à un match de Liverpool à Anfield, c’est vivre une expérience unique pour tout passionné de football. Pour la saison 2026-2027, l’agence MYCOMM propose des séjours personnalisables avec billet et hôtel pour découvrir l’ambiance mythique des Reds. Et cette année, deux affiches retiennent particulièrement l’attention : la réception de Tottenham, entraîné par l’ancien coach de l’OM Roberto De Zerbi, et surtout celle du RC Lens en Ligue des Champions !

Il y a des stades qui ne ressemblent à aucun autre. Anfield fait incontestablement partie de cette catégorie. Chaque saison, des milliers de supporters rêvent de découvrir l’antre de Liverpool et de vibrer au rythme du célèbre You’ll Never Walk Alone. Pour concrétiser ce rêve, MYCOMM propose un billet pour le match de Liverpool, accompagné d’un séjour personnalisable avec hôtel pour la saison 2026-2027.

Liverpool – RC Lens : les Sang et Or ont rendez-vous avec l’histoire !

C’est une rencontre que les supporters lensois ont probablement cochée depuis longtemps dans leur calendrier. Le mercredi 27 janvier 2027, le RC Lens se déplacera sur la pelouse de Liverpool pour la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Une affiche de prestige qui promet une soirée mémorable dans l’un des temples du football européen.

Pour les Sang et Or, ce déplacement en Angleterre représente bien plus qu’un simple match. Affronter Liverpool à Anfield, sous les projecteurs de la plus prestigieuse compétition européenne, constitue une occasion exceptionnelle de se mesurer à l’un des clubs les plus emblématiques du continent.

Et les supporters lensois auront forcément envie de répondre présent ! Habitué aux ambiances bouillantes de Bollaert-Delelis, le peuple Sang et Or pourrait découvrir une autre forme de ferveur dans les tribunes d’Anfield. Entre les chants des supporters anglais, la pression des grandes soirées européennes et l’enjeu sportif, tous les ingrédients sont réunis pour vivre un moment exceptionnel.

Pour les supporters du RC Lens souhaitant accompagner leur équipe à Liverpool, les formules de séjour proposées par MYCOMM constituent une piste intéressante pour organiser ce déplacement. L’occasion de découvrir la ville, son patrimoine footballistique et de profiter de cette affiche européenne historique.

Liverpool – Tottenham : De Zerbi de retour dans un stade bouillant !

Autre rendez-vous particulièrement alléchant : Liverpool recevra Tottenham le samedi 19 décembre 2026 en Premier League. Une rencontre qui présente un intérêt supplémentaire pour les amateurs de Ligue 1 puisque les Spurs sont entraînés par Roberto De Zerbi, l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille.

L’entraîneur italien retrouvera ainsi l’atmosphère particulière d’Anfield pour un choc qui promet beaucoup d’intensité. Fidèle à ses principes de jeu, De Zerbi cherchera à imposer ses idées face à une formation de Liverpool toujours redoutable devant son public.

Pour les supporters marseillais qui ont suivi son passage sur la Canebière, cette rencontre pourrait également représenter une belle occasion de retrouver le technicien italien dans un contexte différent.

Et quoi de mieux qu’un déplacement à Liverpool à quelques jours de Noël ? Entre les illuminations, les pubs anglais et l’effervescence autour du football, la ville possède tous les atouts pour un week-end mémorable.

D’autres rencontres prestigieuses figurent également au calendrier des Reds, notamment les réceptions de Manchester United, Sunderland ou encore Porto en ligue des champions. Autant d’occasions de découvrir Anfield et de s’offrir une véritable parenthèse footballistique.

MYCOMM, une agence sérieuse pour organiser votre voyage football

Si assister à une rencontre de Liverpool fait rêver, organiser un déplacement à Anfield peut rapidement devenir compliqué. Entre la recherche de billets, la réservation d’un hôtel et les éventuels transports depuis la France, les démarches peuvent décourager certains supporters.

C’est justement pour faciliter ce type de voyage que MYCOMM accompagne les passionnés de sport depuis plus de quinze ans. Cette agence spécialisée dans les événements sportifs s’appuie sur son expérience pour proposer des séjours adaptés aux attentes et au budget de ses clients.

Reconnue pour son sérieux et son expertise dans l’organisation de voyages autour des grandes rencontres sportives, MYCOMM permet aux supporters de préparer leur déplacement avec un interlocuteur dédié.

Le principe est simple : le voyageur choisit la rencontre à laquelle il souhaite assister, puis construit son séjour selon ses besoins.

Le package Liverpool proposé par MYCOMM comprend :

Un billet pour assister à un match de Liverpool FC à Anfield. Une ou deux nuits dans un hôtel à Liverpool, avec petit-déjeuner inclus. La possibilité d’ajouter un transport aller-retour depuis la France, en avion ou en train. Une assistance MYCOMM pour accompagner les voyageurs dans l’organisation de leur séjour.

L’ensemble du package est personnalisable sur demande de devis. Un avantage pour ceux qui souhaitent prolonger leur escapade anglaise ou adapter leur hébergement à leurs préférences.

Au cours de la saison 2025-2026, plus de 500 passionnés ont fait confiance à l’agence pour organiser leur voyage football à l’étranger. Une expérience qui témoigne de l’intérêt croissant des supporters français pour les déplacements dans les grands stades européens.

Anfield, une expérience qui dépasse largement les 90 minutes

Voir Liverpool jouer à domicile, ce n’est pas simplement assister à une rencontre de football. C’est aussi découvrir une ville profondément attachée à son club et à son histoire.

À l’approche du stade, les écharpes rouges envahissent les rues tandis que les supporters se retrouvent dans les pubs pour refaire le match avant même le coup d’envoi. L’ambiance monte progressivement jusqu’à l’entrée des joueurs sur la pelouse.

Puis vient le moment tant attendu. Lorsque les premières notes de You’ll Never Walk Alone résonnent dans les tribunes, Anfield se transforme. Des milliers de voix accompagnent les joueurs, offrant un spectacle que beaucoup considèrent comme l’un des plus impressionnants du football mondial.

En dehors du match, Liverpool mérite également qu’on lui consacre du temps. Entre les célèbres Albert Docks, les lieux associés aux Beatles et les nombreux établissements où règne la culture footballistique anglaise, les possibilités ne manquent pas pour profiter de son séjour.

Comment réserver son séjour à Liverpool pour la saison 2026-2027 ?

Que vous soyez supporter de Liverpool, du RC Lens ou simplement amateur de football anglais, la saison 2026-2027 offre de nombreuses occasions de découvrir Anfield.

Pour préparer votre déplacement, MYCOMM propose des devis personnalisés en fonction du match choisi, du nombre de voyageurs et des prestations souhaitées. Les tarifs dépendent notamment de l’affiche, de la catégorie de billet et de l’hébergement sélectionné.

Attention toutefois : les dates et horaires des rencontres de Premier League peuvent encore évoluer en fonction des impératifs télévisuels. Il est donc préférable d’anticiper son organisation et de vérifier les informations avant de réserver ses transports.

Envie de vibrer à Anfield, de retrouver Roberto De Zerbi face à Liverpool ou d’encourager le RC Lens en Ligue des Champions ? Les équipes de MYCOMM peuvent vous accompagner dans la préparation de votre séjour.

Une chose est sûre : que l’on porte le rouge de Liverpool ou le Sang et Or de Lens, une soirée à Anfield ne s’oublie pas facilement !