Au soir de la 3e journée de Ligue 1, le 6 septembre, trois joueurs se partageaient la tête du classement des buteurs avec 4 buts chacun. Lassine Sinayoko (Paris FC) et Kamory Doumbia (Brest) sont internationaux maliens, Amine Gouiri (OM) international algérien. Deux journées plus tard, quatre des cinq joueurs les plus décisifs du championnat jouaient pour une sélection africaine. Après 11 journées, Sinayoko est seul en tête avec 9 buts, Gouiri le suit avec 8 et Doumbia en est toujours à 4.

Depuis Bamako ou Alger, ces trois joueurs sont suivis chaque week-end, et le premier réflexe de beaucoup de parieurs reste le marché du buteur. C’est aussi le marché le plus instable, comme le montre Doumbia, qui n’a plus marqué en championnat depuis le 5 septembre. Un combiné sur les résultats du Paris FC, de l’OM et de Brest dépend moins de la réussite d’un seul attaquant. Avant un premier pari, il faut connaître le code promo Betwinner à saisir en s’inscrivant : le bonus de bienvenue n’est pas attribué s’il est ajouté plus tard. Sa partie sport se joue en combinés dont chaque sélection est cotée au moins 1,40. Une seule sélection sous ce seuil, sur un favori à domicile par exemple, et le ticket ne compte plus dans les conditions du bonus.

Lassine Sinayoko, 9 buts et un Paris FC deuxième derrière le PSG

Recruté à Auxerre le 21 juillet 2026 et engagé jusqu’en 2029, Sinayoko est l’attaquant d’un Paris FC qui a investi 79 millions d’euros lors du mercato d’été. Le club est deuxième avec 23 points, à trois longueurs du PSG, après sa victoire contre Angers le 22 novembre. Le Malien avait lancé sa saison au Vélodrome le 6 septembre, avec un triplé lors du succès 3-2 contre l’OM et un premier but inscrit au bout de 23 secondes.

Après la 9e journée, il était impliqué dans 13 des 16 buts de son équipe, avec 8 buts et 5 passes décisives. La Ligue de football professionnel le présentait alors comme le premier joueur africain à atteindre 8 buts à ce stade d’une saison depuis George Weah en 1991-1992. Son 9e but est tombé le 7 novembre à Auxerre, son ancien club, sur une frappe de Pablo Pagis qu’il a déviée (1-0). Sur ses 9 réalisations en 10 matchs, 3 ont été marquées sur penalty.

Amine Gouiri, 8 buts avec l’OM malgré la défaite contre Le Mans

Gouiri a inscrit le premier but de la saison 2026-2027 lors du match d’ouverture, remporté 4-0 par l’OM contre Strasbourg le 21 août, avant d’ajouter un penalty dans la même rencontre. Il a ensuite signé un doublé face au Paris FC le 6 septembre, sans éviter la défaite 3-2 au Vélodrome.

Lors de la 10e journée, il a ouvert le score dès la 2e minute à Lens (1-2), pour une cinquième victoire de suite de l’OM en championnat. La série s’est arrêtée le 22 novembre contre Le Mans : Gouiri a marqué à la 33e minute, Marseille menait 2-0 à la pause, puis le promu a renversé le match (2-3). Avec 8 buts en 11 matchs, dont un seul penalty, l’international algérien, qui a disputé la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie, reste à une longueur de Sinayoko. L’OM compte 18 points, cinq de moins que le Paris FC.

Kamory Doumbia, 4 buts lors des trois premières journées avec Brest

Doumbia a enchaîné un but et une passe décisive au Mans (2-2), un but contre Toulouse (2-2), puis un doublé au Havre le 5 septembre pour la première victoire de Brest (2-1). Son compteur n’a plus bougé en Ligue 1 depuis, et il totalise 4 buts, dont un penalty, en 10 matchs au poste de milieu offensif. Brest a trouvé d’autres solutions devant : Ludovic Ajorque a marqué lors de trois matchs consécutifs, jusqu’au succès 2-0 contre Lyon le 8 novembre.

CAN 2027 en juin : Sinayoko, Doumbia et Gouiri disponibles toute la saison de Ligue 1

Sinayoko et Doumbia figuraient tous les deux dans la liste de 26 joueurs du Mali pour le début des éliminatoires de la CAN 2027. La phase finale se jouera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie à partir du 19 juin 2027, avec une finale prévue le 17 juillet, après trois éditions disputées en hiver (2021, 2023 et 2025).

Le changement pèse sur la course au titre de meilleur buteur. Lors de la CAN 2025 au Maroc, organisée du 21 décembre au 18 janvier, une cinquantaine de joueurs de Ligue 1 avaient quitté leur club. Le Paris FC faisait partie des équipes les plus touchées, avec cinq joueurs appelés. Cette saison, aucun des trois ne manquera de journée de championnat pour la compétition, ce qui laisse à Sinayoko et à Gouiri tout l’hiver pour se départager.