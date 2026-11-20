Deux mois après la sortie de FC 27, le constat est le même dans tous les vestiaires virtuels : les crédits partent plus vite qu’ils n’arrivent. Entre les promos qui s’enchaînent, les DCE qui réclament du fourrage et le marché des transferts qui bouge tous les jours, il est facile de finir la semaine avec un club plus faible et un compte vide.

Souvent, ce n’est pas un manque de chance. C’est une question d’habitudes. Voici cinq idées reçues qu’on entend partout et qui vous font perdre des crédits sans que vous vous en rendiez compte.

Acheter et revendre au même prix, c’est neutre

Non. Chaque vente sur le marché des transferts est taxée de 5 % par EA. Une carte achetée 20 000 crédits et revendue au même prix vous rapporte 19 000. Sur une saison, ces petites pertes finissent par peser lourd. Avant de changer un joueur « pour essayer », demandez-vous si l’essai vaut vraiment 5 %.

Les gros noms de Ligue 1 sont toujours une valeur sûre

C’est tentant de construire autour des stars du championnat. Mais les cartes très demandées sont aussi celles dont le prix monte le plus avant le week-end, quand tout le monde prépare la Champions. Les joueurs moins médiatisés de Ligue 1, avec de bonnes stats de vitesse et un bon pied faible, offrent souvent bien plus pour leur prix. Les meilleures équipes ne sont pas forcément celles qui affichent les plus gros noms.

Ouvrir des packs, c’est le moyen le plus rapide de progresser

Sauf coup de chance, c’est surtout le moyen le plus rapide de dépenser. Les packs ont leur utilité pour remplir le club en fourrage, mais pour viser un joueur précis, le marché reste presque toujours plus rentable. La règle de base : on ouvre des packs pour les DCE, pas pour espérer une carte magique.

Les prix sont aléatoires

Le marché d’Ultimate Team a ses rythmes, et ils sont plutôt prévisibles. Les prix baissent souvent au lancement d’une nouvelle promo ou d’une nouvelle équipe de la semaine, quand beaucoup de joueurs vendent pour ouvrir des packs. Ils remontent avant la Champions du week-end. Acheter en milieu de semaine et vendre le vendredi, c’est simple, et ça marche bien plus souvent qu’on ne le pense.

Acheter des crédits, tout le monde le fait, ça ne risque rien

C’est sans doute l’idée reçue la plus dangereuse. Oui, beaucoup de joueurs achètent des crédits en dehors du jeu, surtout ceux qui n’ont pas le temps de faire du trading. Mais les conditions d’EA l’interdisent clairement, et EA peut sanctionner les comptes concernés, du blocage du marché des transferts jusqu’au bannissement.

Ceux qui choisissent quand même cette option passent généralement par des plateformes avec avis vérifiés plutôt que par un inconnu sur Discord. Sur Eldorado, par exemple, on trouve des offres de credit fc 27 classées par plateforme, avec la note de chaque vendeur et un paiement protégé jusqu’à la livraison. Ça limite le risque d’arnaque, mais ça ne change rien au risque côté EA. Si vous y pensez, mieux vaut rester sur de petites quantités et ne jamais mettre en jeu un compte que vous ne pourriez pas perdre.

Ce qui marche vraiment

Au final, les joueurs qui ont toujours des crédits de côté ne sont pas forcément les meilleurs sur le terrain. Ce sont ceux qui ont de la patience. Ils font les objectifs hebdomadaires, gardent leur fourrage pour les DCE qui en valent la peine, et n’achètent jamais une carte la veille de la Champions.

Ce n’est pas très spectaculaire. Mais quand une promo intéressante tombe, ce sont eux qui peuvent se l’offrir.