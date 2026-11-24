Timothy Weah mesure pleinement ce que représente chaque match de l’OM pour les supporters marseillais. L’international américain insiste notamment sur la force mentale nécessaire pour résister aux périodes plus difficiles.

Weah ne cache pas les exigences de Marseille

La pression qui entoure l’Olympique de Marseille n’a pas échappé à Timothy Weah. Dans un entretien accordé au Guardian, le joueur américain a décrit avec lucidité le poids des résultats dans une ville où le football occupe une place particulière. Une réalité qu’il estime nécessaire d’accepter pour évoluer sous le maillot olympien.

« Il faut être prêt mentalement à encaisser les jours difficiles quand ils arrivent, et à profiter des bons jours », explique-t-il. Une capacité d’adaptation devenue indispensable dans un environnement où les émotions peuvent rapidement basculer d’un extrême à l’autre.

Depuis que son prêt à l’OM a été officialisé, Weah découvre de l’intérieur les attentes qui accompagnent chaque rendez-vous du club phocéen. Il ne cherche pas à les minimiser, mais plutôt à en tirer une forme de motivation.

« Ça peut te construire ou te briser »

L’ancien joueur de la Juventus met surtout l’accent sur la dimension mentale. À Marseille, les réactions qui suivent une victoire ou une défaite prennent parfois une ampleur inhabituelle. Pour ne pas être emporté par ce contexte, Weah juge essentiel de conserver une certaine maîtrise.

« Ça peut te construire ou te briser si tu laisses tout ça prendre trop de place dans ta tête », prévient l’international américain. Son message traduit autant la difficulté de l’exercice que l’opportunité offerte aux joueurs capables de répondre à cette exigence.

Timothy Weah sur la pression à Marseille : « Il faut être prêt mentalement à encaisser les jours difficiles et à profiter des bons jours. Ça peut te construire ou te briser. » — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2125271512567394378

Les résultats de l’OM dépassent le cadre du terrain

Timothy Weah se montre également sensible aux efforts consentis par les supporters pour suivre leur équipe. « Ils dépensent l’argent qu’ils ont durement gagné pour venir nous voir », rappelle-t-il, conscient que cette fidélité nourrit aussi leur niveau d’exigence.

Pour l’Américain, les conséquences d’un match ne s’arrêtent donc pas au classement ou au vestiaire. « Quand on perd, ça affecte la ville. Et quand on gagne, la ville entière vibre », résume-t-il. Une phrase qui illustre la responsabilité portée par les joueurs à chaque sortie.

Déjà poussé à répondre aux attentes sportives, Weah sait que la régularité sera déterminante. À Marseille, le défi consiste autant à performer qu’à ne jamais se laisser submerger par l’intensité qui entoure l’OM.