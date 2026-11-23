L’OM touche le fond sur le plan défensif ! Après son incroyable défaite face au Mans (2-3) dimanche soir au Vélodrome, une statistique particulièrement inquiétante vient accabler les hommes de Bruno Genesio. Selon Opta, Marseille présente le deuxième pire bilan des cinq grands championnats européens en matière d’expected goals concédés. Seul Augsbourg fait encore moins bien ! Un constat alarmant qui pourrait coûter très cher aux Olympiens dans la course à l’Europe.

L’Olympique de Marseille a décidément un énorme problème défensif ! Alors que les hommes de Bruno Genesio semblaient se diriger vers une victoire tranquille contre Le Mans dimanche soir, tout s’est écroulé en quelques minutes. Malgré une avance de deux buts, les Marseillais ont fini par s’incliner (2-3) devant un Vélodrome médusé. Un scénario catastrophe qui a mis en lumière les fragilités d’une équipe incapable de maîtriser ses rencontres. Mais les chiffres révélés au lendemain de cette déroute sont encore plus inquiétants que le résultat lui-même.

Car selon les données d’Opta, l’OM concède en moyenne 2,40 expected goals par match depuis le début de la saison en Ligue 1. Un chiffre absolument colossal pour une formation qui ambitionne de retrouver la Ligue des Champions. Et surtout, une statistique qui place Marseille parmi les pires élèves du football européen !

L’OM 95e sur 96 clubs européens, seul Augsbourg fait pire !

Le constat est particulièrement brutal. Sur les 96 formations évoluant dans les cinq grands championnats européens, l’Olympique de Marseille occupe l’avant-dernière place en matière d’expected goals concédés par rencontre.

Avec ses 2,40 xG laissés à ses adversaires en moyenne, le club phocéen ne devance que le FC Augsbourg, pensionnaire de Bundesliga, qui affiche un bilan encore plus inquiétant de 2,43 xG concédés.

Une statistique qui permet de mesurer l’ampleur des difficultés marseillaises. Pour rappel, les expected goals évaluent la probabilité qu’une occasion se transforme en but, en fonction notamment de la position du tireur, de l’angle de frappe et du type d’action. Plus ce chiffre est élevé pour l’adversaire, plus une équipe concède des situations dangereuses.

Et face au Mans, l’OM a littéralement explosé tous les compteurs ! Les visiteurs ont généré 3,94 xG, contre seulement 1,45 pour les Marseillais. Une différence énorme qui montre que la défaite olympienne ne relève pas simplement d’un manque de réussite. Le Mans s’est procuré suffisamment d’occasions pour espérer marquer bien davantage que ses trois buts.

Genesio face à un immense chantier, la Ligue des Champions en danger ?

Ces chiffres mettent également en perspective les déclarations de Samuel Yohou après la rencontre. Le capitaine manceau avait notamment pointé la capacité de l’OM à inscrire davantage de buts que ne le laisserait supposer la qualité de ses occasions.

« C’est une équipe qui se procure très peu d’expected goals mais qui arrive à marquer beaucoup plus de buts. C’est une équipe qui surperforme, il ne faut pas leur faire de cadeaux. »

Une analyse qui prend une dimension particulière au regard des lacunes défensives marseillaises. Car si l’efficacité offensive permet encore régulièrement à l’OM de masquer ses difficultés, elle ne pourra pas éternellement compenser les nombreuses occasions concédées à chaque rencontre.

Pour Bruno Genesio, le chantier s’annonce donc immense. Son équipe manque de solidité, laisse trop d’espaces à ses adversaires et semble parfois incapable de gérer ses temps faibles. Des difficultés qui se répètent et qui pourraient sérieusement compromettre les ambitions olympiennes si aucune solution n’est rapidement trouvée.

La question du mercato hivernal pourrait également devenir centrale. Alors que plusieurs secteurs de jeu présentent des faiblesses, la défense apparaît plus que jamais comme un chantier prioritaire pour la direction marseillaise.

Car avec de telles statistiques, difficile d’imaginer l’OM lutter durablement pour les premières places de Ligue 1. Sur 96 clubs des cinq grands championnats européens, seul Augsbourg fait pire que Marseille. Un chiffre terrible qui résume à lui seul l’urgence de la situation sur la Canebière !