Après avoir mené de deux buts à la mi-temps, l’OM a bu la tasse contre Le Mans (2-3) lors de la 11e journée de Ligue 1. La belle série s’arrête net.

Le froid a soudainement envahi Marseille. Devant 53 000 spectateurs massés au Vélodrome, et sous 14 degrés, l’OM a été pris au piège par ses visiteurs du soir (2-3).

L’OM menait 2-0 à la mi-temps

Sûre de ses forces pendant 45 minutes, l’équipe drivée par Bruno Genesio avait eu la bonne idée de faire fructifier ses temps forts et se croire à l’abri dès la première période. Si l’OM a d’abord ronronné, il aurait sans doute mérité mieux après le premier quart d’heure.

Un (sublime )but d’Igor Paixao pour un hors-jeu justifié (18e), suivi une frappe sur la barre de ce même Brésilien (20e) avaient réchauffé le stade sans faire frémir le tableau d’affichage. Jeffrey Del Lange solide sur sa ligne, bien accompagné par une défense aux aguets, il a fallu une inspiration d’Egan Riley pour qu’Amine Gouiri efface Nicolas Kocik pour ouvrir le score, logiquement (1-0, 33e).

De Lange très mal payé

Paixao était ensuite récompensé de ses efforts, sur un caviar de son compère algérien (2-0, 40). En seconde période, l’OM a étrangement reculé pour encaisser la réduction du score mancelle sur un superbe coup-franc de Mafouta (2-1, 68e). Sur penalty, ce dernier tirait en force mais butait sur l’excellent De Lange (79e). À force de reculer, l’OM était rejoint logiquement sur un but en deux temps de l’entrant Erwan Colas (2-2, 84e).

Malgré le coaching de Genesio, les Marseillais peinaient et se faisaient dépasser par un dernier but de Vercruysse dans le temps additionnel (2-3, 90+5). Ils auront un peu de temps pour comprendre leurs erreurs avant de recevoir le Levski Sofia jeudi en Ligue Europa (18h45), puis de se déplacer dimanche à Auxerre (15h). Autant de pièges encore tendus sur leur route.

Bastien Aubert, au Vélodrome