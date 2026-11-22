Alors que l’OM s’intéresserait à Sergio Camello pour l’été prochain, les supporters marseillais se sont prononcés sur les chances de voir l’attaquant espagnol débarquer à Marseille.

En quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille aurait notamment coché le nom de Sergio Camello, l’avant-centre du Rayo Vallecano. Auteur d’un excellent début de saison en Liga, avec sept buts et deux passes décisives en onze rencontres, l’attaquant espagnol de 25 ans présente un profil séduisant pour les dirigeants olympiens. D’autant que son contrat avec le club madrilène arrive à échéance en juin 2027, ce qui pourrait permettre à l’OM de le recruter libre l’été prochain. Selon le journaliste italien Matteo Moretto, Marseille serait même passé à l’action en formulant une première proposition verbale à l’entourage du joueur. Mais la concurrence s’annonce importante dans ce dossier, puisque Côme et plusieurs clubs espagnols seraient également intéressés. Aucun accord n’aurait toutefois été trouvé à ce stade.

Les supporters de l’OM restent partagés sur l’arrivée de Camello

Alors que la piste Sergio Camello semble prendre de l’ampleur ces dernières semaines, les supporters marseillais se montrent désormais beaucoup plus mesurés concernant les chances de voir l’Espagnol débarquer sur la Canebière. En témoigne notre nouveau sondage réalisé sur le compte X de But! OM. À la question « Croyez-vous en une arrivée de Sergio Camello (Rayo Vallecano) à l’OM l’été prochain ? », 51,2 % des votants ont répondu « oui », contre 48,8 % de « non ». Un résultat particulièrement serré, qui montre que les supporters olympiens sont quasiment divisés en deux sur la possibilité de voir l’avant-centre rejoindre le club phocéen lors du prochain mercato estival.

Un résultat qui contraste avec notre précédent sondage, réalisé début novembre, dans lequel 78,6 % des participants s’étaient déclarés favorables à une arrivée de Sergio Camello à l’OM, contre seulement 21,4 % d’avis défavorables. Il faut toutefois distinguer les deux questions : si une large majorité des votants aimerait voir l’attaquant espagnol porter le maillot olympien, ils sont nettement moins nombreux à croire que ce transfert se concrétisera réellement. Une prudence qui peut notamment s’expliquer par la concurrence de Côme et des autres prétendants, malgré la première approche marseillaise. Reste désormais à savoir si les dirigeants de l’OM parviendront à convaincre Sergio Camello de rejoindre le projet de Bruno Genesio l’été prochain.