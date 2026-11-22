Malgré deux buts d’avance à la mi-temps, l’OM s’est incliné contre Le Mans au Vélodrome (2-3) lors de la 11e journée de Ligue 1. Les notes des Marseillais.

Jeffrey De Lange 6

Le meilleur Marseillais… pour du beurre. Son dégagement pour Paixao (18e) aurait été décisif sans le but annulé pour hors-jeu. Il gère bien une passe « casse-croûte » de Garcia (40e) et sauve le 1-2 sur sa ligne (45e) avant une manchette décisive dans le soupirail (51e). Le gardien néerlandais ne peut toutefois rien sur le but manceau (68e) mais sort un penalty de Mafouta (79e). Encore à la parade devant Colas… qui le crucifie à bout portant en deux temps (84e). Encore battu dans le temp additionnel (2-3,

Ulisses Garcia 4

En difficulté sur son couloir gauche, le latéral suisse a rarement été touché et envoyé une passe dans l’axe risquée mais bien gérée par De Lange (40e). De la main, il provoque un penalty sur une frappe de Traoré (2-2, 78e). Remplacé par KOUM (86e).

Nayef Aguerd 6

Sobre et efficace dans l’entame, il a contré Mafouta in extremis (11e) puis Bamba dans la surface (72e). Le défenseur central marocain a une confirmé sa montée en puissance mais l’OM prend tout de même trois buts…

CJ Egan-Riley 6

L’Anglais se loupe sur une première intervention (3e) et il est battu de la tête par le remuant Gueye sur la première occasion mancelle (27e) mais c’est lui qui trouve Gouiri pour l’ouverture du score (1-0, 33e). Pas assez prompt sur le but de Colas (2-2, 84e), ce qui fait baisser sa note.

Timothy Weah 5

S’il a eu du mal à contenir Dame Gueye dans l’entame, l’Américain est sorti de sa coquille en combinant avec Harit. Une frappe écrasée et cadrée (29e), mais trop de ballons perdus. On a déjà vu le capitaine de l’OM bien meilleur.

Tochukwu Nnadi 5

Travailleur de l’ombre, on l’a vu aux avant-postes et tenter d’apporter le surnombre dès qu’il en a eu l’occasion. Pour une fois, le Nigérian a toutefois perdu plus de duels qu’il en a gagné (3/10). Remplacé par GOMES (73e).

Geoffrey Kondogbia 4

De retour dans le onze, Kondogbia s’est cantonné à jouer simple mais souvent à contre-temps. Pour finalement peu de duels gagnés (4/9), peu de ballons récupérés et un carton jaune qui amène le but manceau (1-2, 68e). Remplacé par KAMISSOKO (73e).

Himad Abdelli 5

Précieux dans la conservation du ballon, l’international algérien lance une belle contre-attaque, dans le bon tempo, gâchée par Harit (25e). Ses choix sont souvent les bons pour impulser les attaques.

Igor Paixao 6

Du bon Paixao ce soir Brésilien ! Rapidement, on l’a vu sur ce sublime enchaînement dont le but a été justement annulé (18e). Il fracasse la transversale sur une reprise en première intention (19e) et il est récompensé de se efforts en doublant la mise (2-0, 41e).

Amine Harit 5

Harit combine bien avec Weah mais son centre est trop fuyant (6e). Le Marocain écrase ensuite une frappe à côté sur un contre éclair (25e). Globalement, il a manqué de tranchant sur ce match. Remplacé par BEZAHAF (86e).

Amine Gouiri 7

Très présent, l’Algérien frappe au point de penalty alors qu’il aurait pu décaler Harit seul sur sa droite (20). Il fait preuve de sans froid pour ouvrir le score devant Kocik (1-0, 34e) et offre un caviar à Paixão pour le 2-0). Un match plein.

Bastien Aubert, au Vélodrome