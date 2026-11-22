Annoncé dans le viseur de l’OM, Guillaume Restes pourrait finalement prolonger son contrat avec Toulouse, qui a entamé des négociations avec son gardien.

Déjà intéressé par Guillaume Restes lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille pourrait voir l’une de ses pistes se compliquer davantage. Désireux de renforcer le poste de gardien de but, le club phocéen avait notamment jeté son dévolu sur le portier du Toulouse FC, considéré comme l’un des plus grands espoirs français à son poste. Mais les dirigeants toulousains, qui réclamaient environ 20 millions d’euros pour laisser partir leur joueur, avaient refroidi les ardeurs marseillaises. Alors que Guillaume Restes reste un nom associé à l’OM en vue des prochains mercatos, une nouvelle information pourrait sérieusement compromettre les chances des Olympiens dans ce dossier.

Toulouse a entamé des discussions pour prolonger Restes

Selon les informations de L’Équipe, le Toulouse FC aurait entamé des négociations avec Guillaume Restes en vue d’une prolongation de contrat. Actuellement lié à son club formateur jusqu’en juin 2028, le gardien de 21 ans, qui compte déjà deux sélections avec l’équipe de France, pourrait ainsi poursuivre son aventure dans la Ville rose au-delà de cette échéance. En ouvrant les discussions dès maintenant, les dirigeants toulousains affichent leur volonté de conserver l’un des joueurs les plus prometteurs de leur effectif, tout en se donnant les moyens de mieux maîtriser son avenir sur le marché des transferts. À ce stade, aucun accord n’a toutefois été annoncé entre les deux parties.

Une information qui ne devrait pas faire les affaires de l’OM. Si Guillaume Restes venait à prolonger son contrat avec Toulouse, son recrutement pourrait devenir encore plus compliqué pour les dirigeants marseillais, notamment sur le plan financier. Déjà réticents à débourser les 20 millions d’euros réclamés l’été dernier, les Olympiens pourraient se heurter à des exigences encore plus élevées en cas de nouvelle offensive. Reste également à savoir si le club phocéen fait toujours du jeune international français une priorité pour renforcer ses cages ou s’il compte désormais explorer d’autres pistes. Une chose est sûre : Toulouse entend conserver Guillaume Restes et ne semble pas disposé à faciliter son départ lors des prochains mercatos.