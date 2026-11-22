Arrivé à l’ASSE l’été dernier, Jediaél Mbambi n’a disputé que quatre rencontres officielles sous le maillot vert. Victime d’une blessure à la cheville qui a nécessité une intervention chirurgicale, le jeune défenseur belge de 17 ans espère retrouver les terrains en janvier prochain.

C’est une recrue qui n’a pas encore eu l’occasion de beaucoup se montrer. Recruté le 21 août dernier, Jediaél Mbambi est, à 17 ans, le plus jeune des 44 joueurs actuellement sous contrat professionnel avec l’ASSE. Mais aussi l’un des moins connus des supporters stéphanois.

Le jeune Belge n’a en effet disputé qu’une trentaine de minutes avec l’équipe première, à l’occasion d’un match amical remporté face à la réserve du Lausanne-Sport (4-0), le 29 juillet à Divonne-les-Bains. Une rencontre disputée à huis clos, sans diffusion.

Depuis sa signature, Mbambi n’a participé qu’à quatre matchs officiels, tous comme titulaire. Il avait d’abord livré une prestation solide avec la réserve stéphanoise lors du match nul obtenu sur le terrain du Gallia Lucciana (0-0), avant d’être utilisé à trois reprises avec les U19.

Après une défaite à Béziers (0-2), il s’était notamment distingué en inscrivant un doublé lors du large succès contre Borgo (7-0). Il avait ensuite confirmé ses bonnes dispositions à Colomiers, où les jeunes Verts s’étaient imposés (2-0).

Un retour espéré en janvier

Mais sa progression a été brutalement interrompue. Victime d’un tacle à la cheville, Mbambi a dû passer sur la table d’opération, révèle Poteaux Carrés. L’intervention s’est bien déroulée, mais le jeune défenseur n’a plus joué depuis septembre. Il espère désormais pouvoir reprendre la compétition en janvier 2027.

Un contretemps regrettable pour ce joueur recruté dans le cadre de la politique de post-formation menée par Kilmer Sports Ventures. Alors que plusieurs jeunes arrivés ces derniers mois peinent encore à trouver leur place dans le Forez, Mbambi devra patienter avant de pouvoir démontrer son potentiel.

Pour Jediaél Mbambi, l’objectif est désormais de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques afin de relancer son aventure stéphanoise en 2027.