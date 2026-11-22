Au lendemain de la victoire de l’ASSE à Reims (0-1), les réactions stéphanoises confirment la portée de ce succès. Ian Cathro veut inscrire son projet dans la durée, tandis que Julien Le Cardinal retient surtout la maturité nouvelle affichée par les Verts.

Cathro veut construire dans la durée

On vous en parlait dès samedi soir dans l’analyse de Laurent Hess après la victoire des Verts : l’ASSE a réalisé une excellente opération en reprenant seule la tête de la Ligue 2. Les déclarations recueillies le 21 novembre après la rencontre apportent désormais un nouvel éclairage sur ce succès.

Au micro de beIN Sports, dans des propos relayés par Morning Foot, Ian Cathro a salué une équipe « très intelligente et très mature ». Le technicien écossais a apprécié la capacité de ses joueurs à contrôler les espaces et à s’adapter au plan rémois, malgré un début de match délicat.

Surtout, l’entraîneur stéphanois s’est projeté au-delà de la saison en cours : « Je suis heureux de dire que je ne suis pas ici uniquement pour cette saison. J’ai envie de rester longtemps et de construire quelque chose qui dure. » Une sortie forte alors que les Verts avancent avec trois points d’avance sur Nancy.

Le Cardinal retient une « vraie équipe »

Julien Le Cardinal a dressé le même constat. Sans nier une prestation moins spectaculaire qu’à l’accoutumée, le défenseur estime que Saint-Étienne a montré un visage particulièrement solide : « On n’a pas vu le Saint-Étienne qu’on a l’habitude de voir, mais je pense qu’on a vu une vraie équipe ce soir. »

Le succès prend aussi une saveur particulière après le précédent déplacement à Delaune, qui avait précipité la fin de l’aventure d’Eirik Horneland. Cette fois, les Stéphanois ont su préserver leur avantage jusqu’au bout.

Le dernier Reims-ASSE avait scellé le destin d’Eirik Horneland : les Verts, pourtant à onze contre dix, avaient encaissé un but sans parvenir à revenir. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2124036337804431543

Le Cardinal refuse toutefois toute euphorie. Après seulement treize journées, il rappelle qu’il reste 21 matches de championnat et que l’ASSE n’a « rien accompli ». La Coupe de France doit déjà ramener le groupe au travail.

Davitashvili décisif, Reims frustré

Entré à la 58e minute, Zuriko Davitashvili n’a eu besoin que de trois minutes pour reprendre victorieusement le centre d’Augustine Boakye. « Nous avons été un peu meilleurs qu’eux et je pense que nous avons mérité cette victoire », a estimé le Géorgien.

La lecture est forcément différente côté rémois. Nicolas Usaï a regretté le manque de présence de son équipe dans la surface pendant ses temps forts, tout en reconnaissant le réalisme stéphanois. Théo Leoni juge, lui, qu’un match nul aurait été plus logique. Reims retient ses regrets, quand l’ASSE repart avec la preuve qu’elle sait désormais gagner autrement.