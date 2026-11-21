Prêté par l’ASSE au FC Séville, Lucas Stassin a rapidement trouvé ses marques en Andalousie. L’attaquant belge compare son nouveau championnat à la Ligue 1, sans oublier les Verts et l’ambiance particulière des derbies.

Stassin déjà bien installé à Séville

Arrivé en Espagne dans les derniers instants du mercato estival, Lucas Stassin dresse un premier bilan positif de son aventure au FC Séville. Le club andalou occupe le top 6 de Liga, même si l’attaquant estime que plusieurs points ont été abandonnés sur de petits détails.

Son intégration n’a pas traîné. Le Belge souligne la qualité de l’accueil reçu dans le vestiaire, mais aussi le rôle d’un team manager francophone. La présence de plusieurs joueurs parlant français lui a également permis de prendre rapidement ses repères dans son nouvel environnement.

« Je trouve que c’est un bon début de saison. Maintenant, comme je dis, on peut toujours faire mieux », a expliqué le joueur de 21 ans dans son entretien accordé à DAZN.

Une Liga plus intense dans les duels

Après avoir découvert la Ligue 1 sous le maillot stéphanois, Stassin mesure désormais les différences avec le championnat espagnol. Il insiste notamment sur l’intensité des duels et une mentalité qui pousse les joueurs à évoluer « à 200 % du début jusqu’à la fin du match ».

Le niveau technique de la Liga l’a également marqué. L’ancien avant-centre des Verts ne dévalorise toutefois pas la Ligue 1, où la qualité générale l’avait déjà impressionné lors de son arrivée. À ses yeux, les deux compétitions se distinguent surtout par leur approche et leur culture du jeu.

Le dernier Reims-ASSE avait scellé le destin d’Eirik Horneland. À onze contre dix, les Verts avaient encaissé un but sans parvenir à revenir au score. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2124036337804431543

Saint-Étienne reste dans un coin de sa tête

Malgré son départ en prêt, Lucas Stassin conserve un lien fort avec l’ASSE. Il dit garder un « très très bon souvenir » de sa saison dans le Forez, de ses coéquipiers et des différents membres du staff. Le derby remporté face à l’OL occupe évidemment une place particulière dans sa mémoire.

Cette expérience lui permet d’aborder avec moins d’inconnues le derby sévillan. L’effervescence entourant l’opposition entre le Séville FC et le Betis lui rappelle celle vécue entre Saint-Étienne et Lyon. Stassin espère désormais gagner ce nouveau rendez-vous afin de passer « une bonne soirée et une bonne semaine ».

Les Diables Rouges en ligne de mire

Au-delà des objectifs collectifs de Séville, l’attaquant garde la sélection belge dans son viseur. La prochaine fenêtre internationale étant programmée en mars, il entend profiter des prochains mois pour marquer des points et retrouver les Diables Rouges.

Ses performances en Espagne seront donc observées de près. Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option, Stassin veut d’abord s’imposer dans le top 6 espagnol avant de convaincre le sélectionneur belge.