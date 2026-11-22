L’ASSE a réalisé une très bonne opération en s’imposant samedi soir sur la pelouse de Reims (1-0) grâce à un but de Zuriko Davitashvili. Voici nos notes pour les Verts, solides leaders de Ligue 2…

NDIAYE (7)

Décisif avec un face à face remporté devant un attaquant rémois (55e). Des interventions rassurantes, des dégagements précis. Et un quatrième clean sheet en cinq titularisations !

FERREIRA (6), puis LAMBA

Sur son côté droit, Ferreira a été très présent offensivement en première mi-temps avec deux très bons centres pour Ballo (29e) et Cardona (40e). Un bon retour défensif (40e). Quelques absences mais il a livré un de ses meilleurs matchs en Vert. Remplacé par LAMBA.

PEDRO (5)

Pas son meilleur match. A la peine en début de rencontre, une passe mal assurée pour Le Cardinal (65e). Il a mieux fini, quand il a basculé à droite après la sortie de Ferreira.

LE CARDINAL (6)

Il a failli provoquer un penalty (41e). Mais globalement, il a bien tenu la baraque, rattrapant plusieurs coups (5e, 48e).

OLD (5,5)

Le jeu de l’ASSE a penché à droite, comme souvent. Mais le Kiwi a été solide défensivement.

CSONGVAI (6,5)

Un sauvetage d’entrée (2e) et une présence de chaque instant, en métronome. A l’origine du but de Davitashvili.

BERNAUER (5,5), puis JABER

Bernauer a encore une fois été exemplaire dans son engagement. Relayé par JABER, qui s’est mis au diapason.

BOAKYE (6,5)

Au dessus du lot techniquement et passeur décisif pour Davitashvili, qu’il a servi sur un plateau.

BREUM (5,5), puis SVETLIN

Présent sur la remarquable action collective qui a abouti au but de Davitashvili, Breum a touché beaucoup de ballons. La vitesse d’exécution lui a parfois fait défaut mais il s’est bien dépouillé. Remplacé par SVETLIN, moins en vue.

CARDONA (5,5), puis DUFFUS

Plus souvent le long de la ligne que dans la surface, Cardona a bien animé son aile droite avec Ferreira en première mi-temps. Un tir a côté (40e). Et surtout un bon relais pour Boakye sur le but de Davitashvili. Remplacé par DUFFUS, peu en vue.

BALLO (4), puis DAVITASHVILI

Des onze titulaires, Ballo a sans doute été le joueur stéphanois le moins convaincant. Il n’a pas su convertir un bon centre de Ferreira (29e). Remplacé par DAVITASHVILI, auteur du but de la victoire dès son premier ballon !