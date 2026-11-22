Un nouveau sondage réalisé auprès des supporters de l’ASSE révèle un changement de tendance dans la concurrence entre Gautier Larsonneur et Mamour Ndiaye.

Très critiqué en début de saison malgré les bons résultats de l’AS Saint-Étienne, Gautier Larsonneur a été contraint de céder sa place dans les cages des Verts à Mamour Ndiaye après s’être blessé au genou droit lors de la victoire contre Rodez (2-0), le 10 octobre dernier. Depuis, le jeune gardien stéphanois assure l’intérim, mais ses premières prestations sous le maillot de l’ASSE se révèlent plutôt irrégulières, même s’il reste sur un très bon match ce samedi face au Stade de Reims (0-1). Alors que Larsonneur pourrait retrouver la compétition en décembre, voire en janvier prochain, une question commence donc à se poser : qui de l’ancien portier du Stade Brestois ou de Mamour Ndiaye doit être le gardien titulaire des Verts pour la suite de la saison ?

Les supporters de l’ASSE préfèrent légèrement Larsonneur à Ndiaye

Pour connaître l’avis des supporters stéphanois, nous avons lancé un sondage sur le compte X de But! ASSE, en leur posant la question suivante : « Qui titulariseriez-vous dans les cages de l’ASSE au retour de Gautier Larsonneur ? » Et c’est le capitaine des Verts qui arrive légèrement en tête avec 57,8 % des suffrages, contre 42,2 % pour Mamour Ndiaye. Un résultat particulièrement serré qui montre que les supporters de l’ASSE sont loin d’être unanimes sur l’identité du gardien qui doit occuper les cages stéphanoises.

Malgré les critiques dont il a fait l’objet avant sa blessure, Gautier Larsonneur conserve donc une légère préférence auprès des supporters. Mais avec près de la moitié des votes en sa faveur, Mamour Ndiaye semble également avoir convaincu une partie du public stéphanois qu’il mérite de conserver sa place. Ian Cathro pourrait ainsi être confronté à un véritable choix au retour de son capitaine. Un retournement de situation puisque, en début de saison, la majorité des supporters des Verts préférait voir Mamour Ndiaye plutôt que Gautier Larsonneur dans les cages stéphanoises.