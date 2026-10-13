Blessé contre Rodez (2-0), Gautier Larsonneur pourrait être remplacé avantageusement par Mamour Ndiaye dans les buts de l’ASSE.

L’ASSE a retrouvé le sourire contre Rodez. Grâce à Thierno Ballo et Augustine Boakye, les hommes d’Ian Cathro se sont imposés 2-0 et ont repris la tête de la Ligue 2. Mais cette soirée positive a été assombrie par la sortie sur blessure de Gautier Larsonneur dans les dernières minutes.

Larsonneur touché, le verdict médical attendu

Le gardien de l’ASSE avait pourtant été précieux avant de céder sa place à Mamour Ndiaye. À quelques jours du déplacement au Red Star, une question se pose désormais : qui gardera les buts des Verts samedi ? La blessure de Gautier Larsonneur reste au centre des préoccupations. Après la rencontre contre Rodez, Ian Cathro a indiqué que le problème concernait une articulation, sans pouvoir communiquer de diagnostic précis.

Le genou du portier serait touché, mais des examens complémentaires doivent permettre d’en savoir davantage sur la gravité de la blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité. Son forfait pour le prochain match n’est donc pas encore officiellement confirmé. Cette incertitude tombe au pire moment pour les Stéphanois. Le déplacement au Red Star constitue un rendez-vous important entre deux équipes qui figurent parmi les prétendants aux premières places.

Les supporters de l’ASSE veulent voir Ndiaye titulaire

En cas d’absence de Larsonneur, Mamour Ndiaye pourrait être propulsé dans le onze de départ. Le jeune gardien sénégalais a disputé ses premières minutes officielles avec l’équipe professionnelle contre Rodez, en entrant à la 88e minute. Il a ainsi découvert l’ambiance de Geoffroy-Guichard dans une fin de rencontre particulièrement importante pour les Verts. Ndiaye n’a pas caché ses ambitions. Sur Instagram, après cette première apparition, il a notamment écrit : « Ce n’est que le début ! »

Une déclaration qui témoigne de sa détermination, même si elle ne signifie pas qu’il réclame ouvertement la place de numéro un. Le débat a en tout cas pris de l’ampleur auprès des supporters de l’ASSE. But! a lancé un sondage avec une question claire : « Selon vous, Ian Cathro doit-il garder Mamour Ndiaye en N°1 après la blessure de Gautier Larsonneur ? » Les résultats donnent une tendance assez nette :

Oui, c’est le moment ! : 55,8 %

Non, c’est trop tôt : 26,3 %

Larsonneur reste fiable : 17,9 %

Avec 55,8 % des suffrages, la titularisation de Ndiaye est donc l’option préférée des participants à cette consultation. Attention toutefois : ce sondage ne représente pas nécessairement l’ensemble des supporters de l’ASSE. Il révèle néanmoins qu’une partie d’entre eux est prête à voir la hiérarchie évoluer. Le contexte rend ce choix particulièrement important : face au Red Star, l’ASSE aura besoin d’une défense solide pour conserver sa place parmi les équipes de tête. Pour l’instant, aucun changement définitif dans la hiérarchie n’a été annoncé. Mais le sondage montre que le débat est lancé. Si Larsonneur ne peut pas tenir sa place, Ndiaye aura une belle opportunité de marquer les esprits.