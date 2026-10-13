La probante victoire de l’ASSE contre Rodez (2-0) a provoqué une polémique aussi surprenante qu’hilarante.

Les Verts ont retrouvé le sourire. Après trois semaines sans compétition, l’ASSE a signé une victoire convaincante contre Rodez lors de la huitième journée de Ligue 2.

La FFL ne supporte pas le bijou de Boakye

Thierno Ballo a ouvert le score à la 15e minute, avant qu’Augustine Boakye ne fasse chavirer le Chaudron après la pause. Grâce à ce succès, les Stéphanois ont repris la tête du championnat. Mais le deuxième but stéphanois n’a pas fait que des heureux. Du côté de la Fédération française de la lose, il a même déclenché une réaction aussi surprenante qu’hilarante. La FFL est connue pour tourner en dérision les échecs sportifs français et les espoirs qui se terminent mal. Forcément, la bonne dynamique stéphanoise ne correspond pas vraiment à ses attentes humoristiques.

Dans un article au titre volontairement provocateur, « Le but intolérable de l’ASSE qui affole la Ligue 2 », le compte parodique s’est attaqué au geste d’Augustine Boakye. L’attaquant ghanéen a inscrit le deuxième but après un enchaînement spectaculaire : un sombrero pour éliminer son adversaire, puis une frappe à ras de terre qui n’a laissé aucune chance au gardien ruthénois. La FFL a résumé la scène en évoquant « l’inspiration incompréhensible d’Augustine Boakye ». Une manière ironique de reconnaître le talent du Stéphanois, tout en regrettant que les Verts continuent de gagner.

« La crainte de voir les Verts en Ligue 1 »

Derrière cette plaisanterie se cache surtout la peur, toute fictive et assumée, de voir l’ASSE retrouver l’élite. La FFL n’a pas caché son inquiétude : « Les semaines passent, et la crainte de voir les Verts en Ligue 1 la saison prochaine s’intensifie. » Le compte parodique tente donc de se rassurer en rappelant l’existence des play-offs d’accession, qui peuvent compliquer la route vers la montée. « C’est quoi ce niveau de jeu produit par les Stéphanois cette saison ? Heureusement qu’il y a des playoffs de montée pour rejoindre la Ligue 1 », peut-on lire. Un scénario qui ferait évidemment les affaires de la FFL, mais beaucoup moins celles des supporters stéphanois, qui rêvent de retrouver rapidement la première division.

Sur le terrain, l’ASSE a surtout envoyé un signal positif après une période plus délicate. Cette victoire probante permet à l’équipe d’Ian Cathro de repartir de l’avant et de retrouver la première place. La suite s’annonce toutefois importante : les Stéphanois devront confirmer lors de leur déplacement au Red Star, samedi (20h). Il n’y a évidemment aucune véritable polémique autour du but de Boakye. La FFL joue simplement son rôle en se moquant des succès qui contrarient son objectif : voir les équipes françaises échouer au moment où elles semblent pouvoir réussir. Mais cette sortie témoigne aussi de la bonne impression laissée par le geste du Ghanéen. Et, plus globalement, du retour de l’ASSE au premier plan sportif et médiatique.