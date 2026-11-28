Alors qu’Ian Cathro n’a pas officialisé son gardien titulaire pour le 8e tour de Coupe de France entre l’ASSE et Villefranche (19h), les supporters stéphanois ont tranché.

Le poste de gardien est l’un des principaux sujets d’interrogation avant la rencontre entre l’ASSE et Villefranche, programmée à Geoffroy-Guichard, ce samedi à 19h. Après avoir aligné Lucas Lavallée au tour précédent, le staff stéphanois pourrait décider de changer de portier pour poursuivre l’aventure en Coupe de France.

Ndiaye plébiscité par les supporters de l’ASSE

En attendant de connaître la décision d’Ian Cathro, les supporters de l’ASSE ont déjà donné leur avis. But! a lancé un sondage avec une question directe : « Quel gardien doit-il être titulaire contre Villefranche ? » Et les résultats sont particulièrement clairs. Mamour Ndiaye arrive largement en tête avec 63,6 % des suffrages. De son côté, Lucas Lavallée recueille 36,4 % des votes.

Le premier devance donc le second de 27,2 points dans cette consultation. Ce résultat montre que les votants accordent davantage leur confiance à Mamour Ndiaye pour cette affiche de Coupe de France. Le portier semble avoir les faveurs du public stéphanois, alors même que Lucas Lavallée avait été choisi pour défendre les cages lors du tour précédent.

Ian Cathro va-t-il suivre le choix du public ?

La question est désormais de savoir si Ian Cathro partagera l’avis des supporters de l’ASSE. Le technicien écossais conserve la décision finale et pourrait profiter de cette rencontre pour poursuivre sa gestion de l’effectif. La Coupe de France offre aussi l’occasion à certains joueurs de gagner du temps de jeu et de marquer des points auprès du staff.

Si la tendance annoncée se confirme, Mamour Ndiaye pourrait donc être titularisé face à Villefranche, tandis que Lucas Lavallée patienterait sur le banc. Une décision qui ne manquerait pas de faire parler, compte tenu de la titularisation de ce dernier au tour précédent. Pour l’heure, les supporters ont tranché.