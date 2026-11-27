Dans un entretien accordé au site Evect, Chris-Marteen Paalberg ne cache pas son impatience à l’idée de fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard. Le jeune attaquant estonien rêve de faire ses grands débuts avec l’ASSE samedi face à Villefranche, en Coupe de France. Et pourquoi pas de marquer pour faire chavirer le Chaudron !

Et si c’était son heure ? Arrivé cet été dans le Forez, Chris-Marteen Paalberg attend toujours de disputer ses premières minutes avec l’équipe première de l’ASSE. À 18 ans, l’attaquant estonien, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2030, pourrait profiter de la réception de Villefranche, samedi (19h), lors du 8e tour de la Coupe de France, pour effectuer ses grands débuts sous le maillot vert.

Dans un entretien accordé à Evect, le jeune joueur ne cache pas son excitation à cette perspective. Même s’il préfère rester prudent. « Ce serait super mais je ne peux pas dire que c’est sûr que je vais faire mes débuts samedi. À l’instant T, j’ai juste à tout donner aux entraînements pour que le coach fasse appel à moi. »

« Je voudrais marquer et voir les supporters descendre ! »

Car Paalberg a un rêve : découvrir Geoffroy-Guichard depuis la pelouse, et non plus depuis les tribunes. Le jeune Estonien a déjà été impressionné par la ferveur stéphanoise. « Si j’en ai l’opportunité, ce sera une fierté de jouer devant autant de supporters parce que je pense qu’en Estonie, le maximum pour un match, c’est 3 000 ou 4 000 supporters au stade. Ici, c’est parfois 40 000 ! À tous les matchs, ça chante, c’est vraiment incroyable. »

Et lorsqu’on lui demande s’il aimerait faire descendre les supporters des tribunes, comme le veut la tradition après certains buts, sa réponse fuse, accompagnée d’un sourire : « Oui ! Je voudrais marquer et juste voir les supporters descendre, ce serait beau ! »

Paalberg connaît d’ailleurs déjà l’hymne des Verts, même si son apprentissage du français ne lui permet pas encore de reprendre tous les chants du Chaudron.

Une belle occasion de se montrer

En attendant, le jeune attaquant poursuit son apprentissage avec la réserve stéphanoise. Ses premières prestations sont encourageantes, même s’il lui manque encore un but pour débloquer son compteur. « Ce sont des bons débuts pour moi, c’est toujours positif de jouer dans une équipe qui gagne et qui figure dans le haut de tableau. Bien sûr, je veux marquer des buts parce que c’est mon boulot en tant qu’attaquant. »

Paalberg a néanmoins déjà montré ses qualités dans la dernière passe. Et surtout, il se sent désormais prêt physiquement à franchir un cap après une année 2026 largement perturbée.

L’attente des supporters, dont certains portent déjà un maillot floqué à son nom, ne semble pas l’effrayer. « Bien sûr, je ressens les attentes et quand je suis sur le terrain, j’ai envie de montrer de quoi je suis capable. Ce n’est pas une grosse pression pour moi, je veux juste jouer et leur montrer. »

Samedi, Ian Cathro devrait procéder à plusieurs changements face à Villefranche. L’occasion semble idéale pour offrir du temps de jeu à certains jeunes éléments, dont Paalberg. Une titularisation constituerait une belle surprise, mais une entrée en cours de rencontre paraît également envisageable.

Reste à savoir si le technicien écossais lui offrira cette opportunité. Une chose est sûre : Paalberg n’attend que ça.