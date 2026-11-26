En conférence de presse, le coach de l’ASSE, Ian Cathro, a fait le point médical de son équipe avant le match de Coupe de France contre Villefranche.

Après avoir disposé du GFA Rumilly Vallières (1-2) lors de son entrée en lice en Coupe de France, l’AS Saint-Étienne reçoit ce samedi (19h) Villefranche, pensionnaire de Ligue 3, à l’occasion du 8e tour. À deux jours de cette rencontre, l’entraîneur des Verts, Ian Cathro, était présent ce jeudi midi en conférence de presse.

Larsonneur, Eymard et Dhaoui forfaits contre Villefranche !

Le technicien écossais a notamment fait le point sur son groupe, annonçant que Gautier Larsonneur, Paul Eymard et Elyes Dhaoui étaient toujours absents. « Il n’y a pas de nouvelles par rapport aux joueurs qui sont suivis par le staff médical, ça suit son cours comme Paul Eymard, Elyes Dhaoui et Gautier Larsonneur. Pour Gautier Larsonneur, c’est en train de s’améliorer mais il ne sera pas disponible. »

Des nouvelles encourageantes donc pour Gautier Larsonneur, éloigné des terrains depuis le 10 octobre dernier en raison d’une blessure au genou droit contractée face à Rodez. Pour rappel, le portier stéphanois pourrait faire son retour à la compétition courant décembre, avant la trêve hivernale. En attendant, Mamour Ndiaye continuera d’assurer l’intérim dans les cages de l’ASSE.