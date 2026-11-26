Formé à l’ASSE, où il a passé douze années avant de signer son premier contrat professionnel, Maedine Makhloufi retrouvera Geoffroy-Guichard samedi soir avec Villefranche-sur-Saône, à l’occasion du 8e tour de la Coupe de France. Le latéral gauche de 21 ans, prêté par Dunkerque, rêve de jouer un mauvais tour à son club formateur. Et prévient : sur un match, tout est possible !

Pour Maedine Makhloufi, les retrouvailles s’annoncent forcément particulières. Né à Saint-Priest-en-Jarez, passé par l’Olympique du Montcel à La Ricamarie, le défenseur a rejoint l’ASSE à seulement 8 ans. Douze années de formation, des derbies mémorables contre l’OL et un premier contrat professionnel signé le 28 mai 2025, en même temps que son ami Jules Mouton. Avant un départ pour Dunkerque, l’hiver dernier, faute de perspectives en équipe première.

Dans le Nord, Makhloufi a découvert les exigences du football professionnel et inscrit son premier but, après seulement quatre minutes, lors d’un derby face à Boulogne. Il a aussi choisi de porter le numéro 42, clin d’œil assumé à ses racines stéphanoises. Désormais prêté à Villefranche pour retrouver du temps de jeu, le latéral gauche n’imaginait sans doute pas revenir aussi vite dans le Chaudron.

« Un scénario magnifique »

Interrogé par le site Poteaux Carrés, Makhloufi ne cache pas son émotion. « C’est un scénario magnifique », confie-t-il. « Revenir chez moi devant ma famille et mes amis, c’était quelque chose de fort. Ce samedi, mes proches seront encore en tribunes. »

L’ancien Stéphanois espère surtout avoir l’occasion de fouler la pelouse. « Je ne suis pas le coach, j’espère avant tout être dans le groupe et avoir du temps de jeu. »

Depuis son départ du Forez, le défenseur estime avoir franchi un cap. « J’ai gagné en expérience et en maturité, dans mon jeu comme en dehors. Aujourd’hui, je suis un joueur plus complet et plus fort. »

Pedro, un adversaire particulier

Samedi, Makhloufi pourrait notamment croiser Kevin Pedro, qu’il connaît parfaitement pour avoir grandi à ses côtés au centre de formation. Et le défenseur de Villefranche ne tarit pas d’éloges sur son ancien partenaire.

« On a un an d’écart, on a énormément joué ensemble et on était très proches. Il fait une saison magnifique et ça ne m’étonne pas du tout : il a toujours été très fort et joue avec beaucoup d’intelligence. »

Mais les sentiments seront mis de côté au coup d’envoi. Interrogé sur l’éventualité de se retrouver seul face au gardien stéphanois à la 89e minute, Makhloufi n’a pas hésité : « Je pense que je vais plutôt viser le filet ! »

Un avertissement lancé avec le sourire, mais qui traduit les ambitions du jeune défenseur et de son équipe. Car si l’ASSE partira largement favorite, son ancien joueur croit à l’exploit.

« Quel que soit le résultat, ce sera une belle fête. Sur un match de Coupe, l’écart entre une Ligue 2 et une Ligue 3 n’est pas si grand, tout reste possible. »

Les Verts sont prévenus.