Décisif avec le Real Madrid, Jude Bellingham provoque toujours autant de regrets en Angleterre. Alors que Jamie O’Hara déplore son absence de Premier League, la Casa Blanca prépare une prolongation assortie d’une importante revalorisation salariale.

O’Hara frustré de voir Bellingham loin de l’Angleterre

Jude Bellingham n’a jamais disputé la moindre rencontre de Premier League. Une anomalie aux yeux de Jamie O’Hara, ancien milieu de Wolverhampton et Tottenham, particulièrement impressionné par les performances de son compatriote sous le maillot du Real Madrid.

« Il est en train de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, on le sait déjà. On a une chance incroyable qu’il soit anglais… mais vous savez ce qui est vraiment injuste ? Qu’il ne joue pas en Premier League », a regretté le consultant anglais dans des propos relayés par Top Mercato.

O’Hara a notamment été séduit par le but inscrit mardi soir par le milieu offensif contre le PSV Eindhoven (5-1), en Ligue des champions. Bellingham a également délivré une passe décisive lors de cette nouvelle démonstration madrilène.

Des chiffres qui confirment son poids au Real

Depuis le début de la saison 2026-2027, l’ancien joueur du Borussia Dortmund totalise 7 buts et 5 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues. Avec 1 447 minutes disputées, il se montre directement impliqué sur un but toutes les 121 minutes environ.

Ses statistiques traduisent aussi son influence dans le jeu : 89,2 % de passes réussies, 63,7 % de duels gagnés et 43 tirs tentés. En championnat, seul Kylian Mbappé se montre plus décisif que lui au sein de l’effectif dirigé par José Mourinho. Son impact sur le onze madrilène ne souffre désormais plus vraiment de discussion.

Jude Bellingham est en discussions avancées pour prolonger au Real Madrid. Le club prévoit un contrat de longue durée avec une forte augmentation de salaire. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2124931803341636020

Une prolongation et un salaire proche de 22 M€

Recruté pour 127 M€ à l’été 2023, Bellingham est encore lié au Real Madrid jusqu’en juin 2029. Cela n’empêche pas la direction merengue de vouloir sécuriser davantage l’un des piliers de son projet. Les discussions seraient avancées et une annonce pourrait intervenir avant la fin de l’année.

Actuellement estimé à 15 M€ par saison, son salaire pourrait grimper autour de 22 M€. Une telle revalorisation rapprocherait l’international anglais de Vinicius Junior, qui percevrait environ 25 M€ annuels. Le joueur de 23 ans a d’ailleurs assuré en zone mixte aimer sa vie à Madrid, où « tout est parfait ».

La prolongation de Bellingham éloignerait encore la perspective de le voir découvrir la Premier League. Au grand regret d’O’Hara et des amateurs de football anglais, la Casa Blanca entend profiter durablement de son talent.