Remplacés dès la pause contre le PSV Eindhoven (5-1), Éder Militão et Antonio Rüdiger ont reçu un message particulièrement clair de José Mourinho. Entre concurrence, blessures et situation contractuelle, les deux défenseurs centraux voient leur avenir s’assombrir à Madrid.

Mourinho change toute sa défense à la pause

José Mourinho n’a pas attendu longtemps pour réagir. Mené 1-0 à la pause par le PSV Eindhoven mardi en Ligue des champions, l’entraîneur du Real Madrid a remplacé Éder Militão et Antonio Rüdiger dès le retour des vestiaires. Aurélien Tchouaméni a également fait les frais de ce triple changement, avant la victoire renversante des Merengue (5-1).

La décision concernant les deux défenseurs centraux était avant tout tactique. Interrogé par Movistar, le technicien portugais a certes rappelé que Rüdiger avait reçu un carton jaune, mais il a surtout reconnu la supériorité actuelle de leurs concurrents. « Il est évident que les deux défenseurs centraux qui jouent davantage ont un meilleur rythme. J’ai pensé que ces changements pouvaient nous aider », a expliqué le Special One.

Konaté et Huijsen ont pris une longueur d’avance

Ibrahima Konaté et Dean Huijsen, entrés à la place du duo, semblent désormais installés dans la hiérarchie madrilène. Militão et Rüdiger, qui totalisent ensemble 387 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot blanc, n’ont pas profité de cette titularisation pour inverser la tendance. Comme le souligne également l’analyse de Top Mercato, leur sortie simultanée ressemble à un avertissement sérieux.

Thierry Henry a également livré une grosse annonce concernant le Real Madrid. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2125519896058769460

Cette décision intervient alors que le secteur défensif de la Casa Blanca est en pleine recomposition. Pour les deux habituels cadres, la fin de rencontre réussie de leurs remplaçants ne constitue évidemment pas une bonne nouvelle à court terme.

Rüdiger se dirige vers un départ libre

À 33 ans, Antonio Rüdiger arrive en fin de contrat au terme de la saison 2026-2027. Le défenseur allemand, auteur d’un but en quatre rencontres de Liga, ne devrait vraisemblablement pas être prolongé. Sa situation physique et son recul dans la hiérarchie renforcent la perspective d’un départ libre l’été prochain.

Le constat est différent mais tout aussi préoccupant pour Militão. Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2028, le Brésilien pourrait permettre au club de récupérer une indemnité de transfert. Ses deux graves blessures aux ligaments croisés ont cependant freiné sa progression et son retour au premier plan.

Militão n’a joué que cinq minutes en Liga

Encore touché musculairement en début de saison, Militão ne compte que cinq minutes en championnat. Il n’a disputé qu’une seule rencontre complète, face à l’AEK Athènes (3-2), et cette titularisation contre le PSV était seulement sa deuxième de l’exercice. Des chiffres qui alimentent depuis plusieurs mois les interrogations autour de son avenir au Real Madrid.

Sans annoncer publiquement leur départ, Mourinho a donc rappelé que Konaté et Huijsen partaient avec une nette avance. Pour Militão comme pour Rüdiger, les prochaines opportunités risquent désormais d’être rares.