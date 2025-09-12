Blessé en sélection, Antonio Rüdiger devrait manquer plusieurs mois de compétition avec le Real Madrid.

Le Real Madrid doit faire face à un nouveau coup dur sur le plan sportif. Le club espagnol a confirmé ce vendredi, via un communiqué officiel, que son défenseur central Antonio Rüdiger sera indisponible pour une période conséquente.

L’international allemand, qui avait été aligné lors des deux derniers matches de qualification pour la Coupe du monde 2026 avec la sélection allemande, contre la Slovaquie (victoire 2-0) et l’Irlande du Nord (3-1), souffre d’une blessure au niveau du muscle droit antérieur de la jambe gauche.

Trois mois d’absence ?

Une indisponibilité d’environ trois mois est redoutée, ce qui représente une perte importante pour les Merengue. Cette indisponibilité entraîne son forfait pour le déplacement prévu à San Sebastián contre la Real Sociedad samedi, ainsi que pour la réception cruciale de l’Olympique de Marseille mardi soir en Ligue des champions.

Une situation très embêtante puisque Rüdiger est un élément clé de la défense du Real Madrid. Le club va désormais devoir ajuster ses plans tactiques et compter sur ses autres défenseurs pour pallier cette absence significative.