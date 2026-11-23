L’avenir d’Endrick pourrait connaître un nouveau tournant dès cet hiver. L’AC Milan aurait transmis une offre ferme d’environ 70 M€ au Real Madrid, alors que José Mourinho ne voudrait pas entendre parler d’un départ du Brésilien.

Une offensive concrète de l’AC Milan

Le dossier Endrick s’agite sérieusement à Madrid. Selon une information relayée sur X, l’AC Milan aurait formulé une offre ferme d’environ 70 M€ afin de recruter l’attaquant brésilien dès le prochain mercato hivernal.

Le club lombard ne se contenterait donc plus d’un simple intérêt. Une telle proposition placerait directement le Real Madrid devant une décision importante concernant un joueur dont la situation alimente déjà les discussions depuis plusieurs semaines. Endrick était notamment annoncé sur les tablettes de plusieurs formations européennes.

L’AC Milan aurait formulé une offre ferme d’environ 70 M€ pour recruter Endrick dès cet hiver. Les agents du Brésilien pousseraient pour un départ. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2124905324842819836

Les agents d’Endrick poussent pour un départ

L’entourage du joueur serait favorable à un changement de club. Les agents d’Endrick doivent prochainement discuter de son avenir avec les dirigeants madrilènes et pousseraient pour un départ au cours de l’hiver. La possibilité de voir le Brésilien quitter la capitale espagnole prend donc de l’épaisseur.

Ce nouveau rebondissement s’inscrit dans un dossier qui semblait déjà proche d’un tournant. Un précédent écho indiquait qu’Endrick aurait arrêté sa position pour le mercato hivernal. L’offensive milanaise pourrait désormais accélérer les échanges entre toutes les parties.

Mourinho s’oppose à son départ

José Mourinho défendrait toutefois une position radicalement différente. Le technicien portugais souhaiterait absolument conserver Endrick dans son effectif et s’opposerait ainsi à son transfert. L’offre de 70 M€ annoncée ne suffirait donc pas, à elle seule, à sceller l’avenir de l’ancien grand espoir du football brésilien.

Le Real Madrid doit désormais arbitrer entre l’intérêt financier de la proposition italienne, la volonté de l’entourage du joueur et les besoins sportifs de son entraîneur. Une offre estimée à 65 M€ avait déjà été évoquée autour d’Endrick, preuve que sa cote reste élevée sur le marché.

La décision finale reviendra au joueur

Malgré la fermeté affichée par Mourinho, le dernier mot reviendrait à Endrick. Le Brésilien devra déterminer s’il souhaite rester à Madrid ou profiter de l’offensive de l’AC Milan pour ouvrir un nouveau chapitre dès cet hiver.

À ce stade, aucun accord n’est annoncé entre les clubs. La prochaine réunion entre ses représentants et le Real Madrid devrait permettre de clarifier une situation où chaque camp avance désormais avec des intérêts bien distincts.