Touché à l’adducteur gauche, Endrick ne participera pas à la rencontre de Ligue des champions face au PSV. Le Real Madrid devrait être privé de l’attaquant brésilien pendant plusieurs semaines.

Endrick absent environ trois semaines

On vous en parlait ce dimanche : la blessure d’Endrick constituait un nouveau coup dur pour le Real Madrid. Une précision importante est désormais apportée concernant son indisponibilité. Touché à l’adducteur gauche, l’ancien joueur de Palmeiras devrait rester éloigné des terrains pendant environ trois semaines.

Selon les informations relayées par BeFootball, le Brésilien est d’ores et déjà forfait pour la rencontre face au PSV. Son nom ne figure donc pas dans le groupe madrilène retenu pour ce rendez-vous de Ligue des champions. Une absence qui intervient au mauvais moment pour un joueur en quête de continuité et de temps de jeu.

Un forfait acté contre le PSV

La durée annoncée donne désormais un premier horizon au Real Madrid. Si son rétablissement se déroule comme prévu, Endrick pourrait retrouver la compétition dans le courant du mois de décembre. Son évolution devra néanmoins être suivie avec attention, les blessures aux adducteurs nécessitant généralement une reprise progressive.

Endrick est forfait face au PSV en raison d’une blessure à l’adducteur gauche. Son absence est estimée à environ trois semaines. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2124877888444874826

Le Real Madrid devra donc composer sans son jeune attaquant face au club néerlandais. Ce forfait réduit encore les solutions offensives disponibles, alors que Rodrygo reste lui aussi à l’infirmerie. Le club madrilène n’a désormais plus qu’à espérer que l’indisponibilité d’Endrick ne dépasse pas l’estimation initiale.

Dumfries, Tchouaméni et Bernardo Silva bien présents

Le groupe enregistre tout de même plusieurs nouvelles rassurantes. Malgré un coup reçu, Denzel Dumfries est bien disponible pour affronter le PSV. Aurélien Tchouaméni et Bernardo Silva figurent également parmi les joueurs convoqués pour cette rencontre européenne.

En revanche, Rodrygo et Raúl Asencio restent absents en raison de leurs blessures respectives. Ferland Mendy ne pourra pas non plus participer à la rencontre, le latéral gauche français n’étant pas inscrit sur la liste du Real Madrid pour la Ligue des champions.

Une nouvelle coupure pour le Brésilien

Pour Endrick, cette indisponibilité constitue un nouveau frein. Le Brésilien doit maintenant se concentrer sur ses soins avant d’entamer sa remise en condition. Avec une absence évaluée à trois semaines, le Real Madrid possède enfin une indication plus précise, mais devra patienter avant de pouvoir compter à nouveau sur son attaquant.