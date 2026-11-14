Real Madrid : Drogba dénonce le traitement réservé à Mbappé

Didier Drogba estime que Kylian Mbappé reste jugé plus sévèrement que les autres grandes stars du football mondial. L’ancien buteur ivoirien pointe notamment un possible déficit d’image et voit la Coupe du monde comme un tournant majeur dans la course au Ballon d’Or.

Drogba place Mbappé au sommet

Didier Drogba est monté au créneau pour défendre Kylian Mbappé. Alors que les débats autour des récompenses individuelles accompagnent toujours la star du Real Madrid, l’ancien attaquant de Chelsea considère que l’écart avec ses principaux concurrents reste particulièrement mince.

« Ça se joue à pas grand-chose parce qu’avec Madrid, il carbure », a-t-il expliqué dans des propos relayés par BeFootball. Drogba rappelle également que Harry Kane « n’a pas non plus gagné la Ligue des champions », un argument qui l’amène à s’interroger sur les critères retenus pour départager les meilleurs joueurs.

« Si Mbappé gagne la Coupe du monde, il est Ballon d’Or deux fois d’affilée. Ça se joue à pas grand-chose parce qu’avec Madrid, il carbure. » — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2121642138848919740

Un déficit d’image pointé en France

Au-delà des performances sportives, Didier Drogba avance une autre explication. « C’est peut-être aussi lié à un déficit d’image », estime l’Ivoirien, qui juge la France particulièrement exigeante avec son capitaine. Les prises de position de Mbappé nourriraient ainsi une perception différente de celle entourant des joueurs plus discrets.

« En France, on est très dur avec Mbappé en particulier et les joueurs engagés en général », poursuit Drogba. Selon lui, « on préfère parfois les joueurs plus lisses ». Un constat qui rejoint les nombreuses discussions suscitées ces dernières années par les sorties et le comportement de Mbappé, aussi commentés que ses prestations sur le terrain.

La Coupe du monde comme possible bascule

Pour Drogba, Mbappé n’aurait toutefois aucun intérêt à modifier sa personnalité afin de mieux répondre aux attentes. « Cela ne sert à rien de chercher à transformer sa personnalité, car tôt ou tard, ça revient. Il faut être naturel, qu’il reste lui-même, même si cela lui offre une sacrée bataille », insiste l’ancien international ivoirien.

La prochaine Coupe du monde pourrait justement changer la dimension du débat. Drogba assure qu’en cas de victoire de l’équipe de France, Mbappé serait en position de décrocher le Ballon d’Or deux années de suite. Une projection forte, qui place la compétition internationale au centre de ses ambitions individuelles.

Le Real Madrid au cœur de l’équation

D’ici là, le Français doit continuer à convaincre sous le maillot madrilène. Drogba se montre catégorique sur son rendement au Real, même si son aventure en Espagne demeure scrutée dans ses moindres détails.

Entre ses performances avec Madrid, son engagement public et les attentes placées en lui avec les Bleus, Mbappé mène donc plusieurs batailles à la fois. Didier Drogba lui conseille de ne pas changer de cap et de rester fidèle à sa personnalité.