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OM : Benatia répond cash sur le prix à payer pour attirer

Par Louis Chrestian2 min de lecture
OM : Benatia répond cash sur le prix à payer pour attirer

Medhi Benatia assume la politique salariale de l’OM et estime que Marseille doit proposer de solides émoluments pour convaincre certains joueurs. Face à Bertrand Latour, le dirigeant marseillais a aussi défendu l’attractivité de la cité phocéenne.

Benatia poursuit son grand déballage

On vous en parlait vendredi : Medhi Benatia avait déjà vidé son sac sur la gestion de l’OM et ses désaccords avec Pablo Longoria dans notre précédent article consacré à ses déclarations. Toujours dans l’émission « Menu Latour » sur Canal+, le dirigeant olympien a cette fois développé un autre sujet sensible : les gros salaires versés à Marseille.

Interpellé par Bertrand Latour sur les émoluments proposés par le club phocéen, Benatia n’a pas cherché à esquiver. À ses yeux, l’OM doit mettre les moyens pour attirer des joueurs sollicités, notamment lorsque ceux-ci expriment des réserves sur leur future vie dans la cité phocéenne.

« Le joueur ne vient pas s’il n’y a pas un bon salaire »

« Le joueur, il ne vient pas à l’OM s’il n’y a pas un bon salaire, je te le dis », a tranché l’ancien défenseur. Un constat très direct, qui permet également à Benatia de rappeler la concurrence à laquelle Marseille doit faire face sur le marché. Foot Mercato revient également sur cette justification de la masse salariale olympienne.

Benatia rapporte aussi les craintes parfois avancées au moment des discussions : « Il te parle de la sécurité, du home-jacking, du je ne sais pas quoi. » Des arguments qu’il balaie rapidement, convaincu que l’image de Marseille ne correspond pas à la réalité vécue sur place.

Marseille défendue face aux clichés

« Mais c’est magnifique à vivre à Marseille. Pourquoi à Londres, tu crois que tu es plus en sécurité qu’à Marseille ? », a lancé Benatia à Bertrand Latour. Le dirigeant refuse ainsi que les problèmes de sécurité régulièrement associés à la ville servent à remettre en cause son attractivité.

Il replace enfin les dépenses de l’OM dans une perspective plus large. « Les gros salaires en Ligue 1, ils ont toujours existé à Marseille. Il y a toujours eu une masse salariale haute à Lyon », rappelle-t-il. Pour Benatia, les émoluments importants ne constituent donc ni une nouveauté à l’OM ni une exception dans le football français.

Une politique pleinement assumée

Ce nouvel échange complète les explications déjà données sur les finances marseillaises. Sans dévoiler de montant ni évoquer un cas individuel, Benatia défend une logique simple : pour rester compétitif et convaincre des éléments courtisés, l’OM doit conserver une force de frappe salariale à la hauteur de ses ambitions.

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