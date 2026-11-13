OM Mercato : un ancien Marseillais vers un retour surprise ?

Alors que les négociations pour prolonger son contrat avec Naples sont au point mort, André-Frank Zambo Anguissa pourrait quitter l’Italie dès janvier. Une situation qui pourrait permettre à l’OM de tenter le coup pour rapatrier un ancien de la maison.

L’OM pourrait-il profiter de la situation contractuelle d’André-Frank Zambo Anguissa ? Selon le journaliste Nicolò Schira, aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre le milieu de terrain camerounais et Naples concernant une prolongation de contrat. Une situation qui pourrait précipiter son départ lors du prochain mercato hivernal.

D’après plusieurs informations venues d’Italie, le Napoli serait également disposé à étudier les offres pour son milieu de terrain en janvier. Le club italien pourrait ainsi chercher à récupérer une indemnité de transfert plutôt que de risquer de voir son joueur partir libre à l’été 2027.

L’OM pourrait tenter de rapatrier Anguissa

Ce contexte pourrait représenter une belle opportunité pour l’OM. Le profil d’André-Frank Zambo Anguissa est particulièrement intéressant pour renforcer l’entrejeu marseillais : puissant, physique, capable de casser les lignes et doté d’une solide expérience du haut niveau, le milieu de 30 ans connaît parfaitement la maison olympienne après son passage entre 2015 et 2018.

L’ancien Marseillais avait déjà été associé à un possible retour sur la Canebière en mars 2025. À l’époque, plusieurs médias avaient évoqué un intérêt marseillais et des discussions exploratoires pour rapatrier l’international camerounais. La piste n’avait finalement pas abouti.

Deux scénarios pourraient aujourd’hui être envisagés. Un départ dès cet hiver, à condition que Naples se montre suffisamment généreux sur le montant réclamé, permettrait à Marseille de récupérer immédiatement un joueur expérimenté. Autre possibilité : attendre l’été 2027 pour tenter de l’attirer libre, si aucune prolongation n’est signée.

Pour l’heure, aucun intérêt concret de l’OM n’est confirmé. Mais avec les négociations au point mort et une porte potentiellement ouverte par Naples, le dossier mérite clairement d’être surveillé du côté de Marseille. Un retour de l’ancien Olympien constituerait en tout cas une belle opportunité sur le marché des transferts.