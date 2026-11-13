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OM : Rodolphe Saadé investit encore à Marseille ! 

Par Bastien Aubert3 min de lecture
Rodolphe Saadé

Déjà implanté à l’OM, Rodolphe Saadé (CMA CGM) n’en a pas fini avec ses investissements à Marseille.

Rodolphe Saadé continue d’étendre son influence à Marseille. Déjà très présent dans la vie économique et sportive de la cité phocéenne, notamment à travers CMA CGM et son partenariat avec l’OM, le patron de l’armateur vient de réaliser une nouvelle opération d’envergure.

La famille Saadé s’offre une institution marseillaise

La famille Saadé a racheté Le Petit Nice, le célèbre restaurant trois étoiles du chef Gérald Passédat. Après quarante années passées aux commandes du Petit Nice, le chef triplement étoilé a annoncé cette cession à l’AFP.

Le choix du repreneur n’a rien d’anodin. Gérald Passédat entretient depuis longtemps des relations avec la famille Saadé. Il a notamment rappelé les liens entre son père et Jacques Saadé, fondateur de CMA CGM, qui avait ses habitudes dans le restaurant. Le chef connaît également Rodolphe, Véronique et Tanya Saadé.

« Mon père s’entendait très bien avec Jacques Saadé qui avait sa table, moi avec Rodolphe, Véronique et Tanya. J’ai pleinement confiance dans leur capacité à continuer à faire briller cette institution », a-t-il expliqué. La famille Saadé était d’ailleurs déjà actionnaire minoritaire du Petit Nice. Cette acquisition s’inscrit donc dans une relation ancienne, et non dans une arrivée totalement inattendue.

Un an de travaux pour donner un nouvel élan au Petit Nice

L’établissement conservera son nom, mais va connaître une importante transformation. Le restaurant doit fermer ses portes à la fin du mois de janvier 2027 avant d’entamer environ un an de travaux. L’objectif sera de réinventer le lieu tout en préservant son identité et son histoire.

Gérald Passédat ne disparaîtra pas complètement du projet. Le chef restera associé à l’avenir de la maison en qualité de conseiller spécial de la famille Saadé. Il souhaite désormais développer cette activité de conseil et accompagner les nouveaux propriétaires dans cette transmission.

Le Petit Nice occupe une place particulière dans le patrimoine gastronomique marseillais. Fondé en 1917 par le grand-père de Gérald Passédat, l’établissement est devenu en 2008 le premier restaurant de Marseille à décrocher les trois étoiles au Guide Michelin. Une distinction qui a contribué à faire rayonner la cuisine méditerranéenne bien au-delà de la région. Gérald Passédat a toutefois prévenu que retrouver trois étoiles ne serait pas nécessairement l’objectif de la nouvelle aventure.

Saadé renforce encore sa présence à Marseille

Cette acquisition illustre surtout la diversification des investissements de la famille Saadé à Marseille. À la tête de CMA CGM, troisième transporteur maritime mondial, Rodolphe Saadé a progressivement étendu ses activités bien au-delà du transport maritime.

Médias, mécénat, hôtellerie, économie locale et sport : la famille est désormais présente dans plusieurs secteurs majeurs de la région. Son engagement auprès de l’OM constitue évidemment l’un des volets les plus visibles de cette implantation. CMA CGM est notamment un partenaire majeur du club phocéen.

Le rachat du Petit Nice ajoute donc une nouvelle pièce à cet ensemble. Mais attention à ne pas faire de raccourci : cette acquisition concerne la famille Saadé et le patrimoine gastronomique marseillais. Pour tout Marseille, cette transmission reste néanmoins un signal fort.

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