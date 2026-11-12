OM Mercato : un transfert à 6 millions d’euros dans les tuyaux ?

Cet été, l’OM pourrait tenter de rapatrier l’un de ses anciens talents : Roggerio Nyakossi, qui se montre ouvert à un retour à Marseille et dont la clause de rachat serait estimée à 6 millions d’euros.

L’histoire entre Roggerio Nyakossi et l’Olympique de Marseille pourrait-elle connaître un deuxième chapitre ? Le défenseur central suisse de 22 ans n’a en tout cas pas oublié son passage sur la Canebière.

Arrivé à Marseille en 2022 en provenance du Servette Genève, Nyakossi avait rejoint le club phocéen avec l’ambition de franchir un cap. Mais sans parvenir à intégrer durablement le groupe professionnel (aucun match joué), il avait finalement quitté l’OM en janvier 2025 pour rejoindre OH Louvain, en Belgique.

Un départ qui n’avait toutefois pas totalement fermé la porte à un éventuel retour. Lors de cette opération, Marseille avait notamment négocié une clause de rachat prioritaire, permettant au club de conserver une option sur son ancien joueur.

« Je reste ouvert à toutes les opportunités »

Dans une interview donnée à Foot Mercato, le joueur a également confirmé avoir conservé des contacts avec certaines personnes au sein du club marseillais. « C’est vrai que j’ai gardé contact avec certaines personnes et c’est vraiment valorisant de voir qu’il y a encore des contacts parce que comme vous avez pu le constater, il y a une clause de rachat. Mais pour l’instant, je reste concentré sur Louvain, mes performances personnelles et puis je reste ouvert à toutes les opportunités donc on verra ce qui se passe », a notamment expliqué le défenseur.

Un discours qui ne laisse pas indifférent du côté de Marseille. D’autant que l’OM dispose d’un avantage contractuel dans ce dossier. En effet, le club phocéen possède une option de rachat prioritaire estimée à environ 6 millions d’euros.

L’OM pourrait-il saisir cette opportunité ?

Avec ses progrès en Belgique, Nyakossi représente désormais un profil bien différent de celui qu’avait quitté Marseille en janvier 2025. Le défenseur a gagné en expérience et en maturité, tout en attirant l’attention de plusieurs formations européennes.

Reste à savoir si les dirigeants olympiens envisageront réellement de le rapatrier. Le principal intéressé, lui, ne souhaite pas brûler les étapes : il assure rester concentré sur son aventure à Louvain, tout en laissant la porte ouverte aux opportunités.

Pour l’OM, cette déclaration est en tout cas un signal intéressant. Un retour sur la Canebière n’est pas à l’ordre du jour officiellement, mais il n’est clairement pas exclu.