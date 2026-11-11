OM : Les U19 s’offrent un test portugais face au FC Porto

Les U19 de l’OM vont profiter de cette semaine pour se mesurer à leurs homologues du FC Porto. Une affiche amicale programmée jeudi midi au Portugal, qui offrira aux jeunes Marseillais une opposition internationale.

Un rendez-vous fixé jeudi à Pedroso

Les jeunes de l’Olympique de Marseille prennent la direction du Portugal. Selon les informations relayées par La Minute OM, les U19 olympiens affronteront ceux du FC Porto en match amical ce jeudi.

Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à 12 heures au stade Jorge Sampaio, situé à Pedroso. Une affiche intéressante pour la formation marseillaise, opposée à l’une des références du football portugais en matière de développement des jeunes joueurs.

Les U19 de l’OM vont affronter ceux de Porto en amical. Le match est prévu ce jeudi à 12h au stade Jorge Sampaio, à Pedroso. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2120459759459488185

Une opposition internationale pour les jeunes Olympiens

Le résultat ne sera pas le seul élément observé lors de ce déplacement. Ce match doit surtout permettre aux U19 de l’OM de sortir de leur cadre habituel et de se confronter à une autre culture de jeu. Face à Porto, les jeunes Marseillais pourront se mesurer à une formation qu’ils ne rencontrent pas dans les compétitions nationales.

Ce type de rendez-vous amical offre aussi l’occasion de donner du temps de jeu et d’évaluer les progrès réalisés au fil des dernières semaines. Les rencontres internationales occupent une place particulière dans le parcours des éléments prometteurs, avant de franchir les différentes étapes vers le groupe professionnel.

Les confrontations entre clubs français et portugais ont régulièrement trouvé leur place dans les calendriers de préparation. Les équipes premières de Porto et de l’OL s’étaient notamment quittées sur un score nul en amical.

La formation reste un enjeu important à l’OM

Au-delà de cette affiche, ce déplacement au Portugal permet à la maison olympienne de poursuivre le travail entrepris auprès de ses jeunes. L’objectif est de les placer dans des contextes variés, avec des adversaires aux habitudes différentes et un rendez-vous disputé loin de Marseille.

Pour les U19 phocéens, cette rencontre représente donc un test grandeur nature, sans l’enjeu comptable d’un match officiel. Elle s’inscrit dans la continuité du travail de formation, alors que les catégories de jeunes constituent un passage essentiel pour tenter de se rapprocher, à terme, de l’équipe première.

À l’image des U19 français régulièrement confrontés au niveau international, les Olympiens pourront mesurer leurs acquis face à une opposition étrangère. Le rendez-vous est désormais fixé jeudi à midi, sur la pelouse du stade Jorge Sampaio.