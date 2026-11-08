À LA UNE · OM
OM : Genesio réussit un tour de force en seulement six semaines
OM : Une sortie musclée relance le débat sur les ambitions marseillaises
RC Lens – OM (1-2) : les Marseillais écœurent les Sang et Or à Bollaert, les notes
RC Lens, OM : Les Red Tigers chargent encore Leca à Bollaert
RC Lens, OM : Bollaert inflige un accueil glacial aux Sang et Or
RC Lens – OM : les compos de Cahuzac et Genesio sont connues
OM, RC Lens : le défenseur à 30 M€ affole encore la Ligue 1 !
OM : le défenseur anglais défend son apport et fixe son cap
OM : Six fins de contrat annoncent un grand ménage à Marseille
OM, PSG, ASSE, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : un géant du streaming veut rafler tous les droits TV !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Genesio réussit un tour de force en seulement six semaines

Par Louis Chrestian2 min de lecture
OM : Genesio réussit un tour de force en seulement six semaines

Relégué à la 17e place de Ligue 1 lors de la trêve de septembre, l’OM a totalement inversé sa dynamique. Désormais quatrième, le club phocéen enchaîne les victoires et voit les principes de Bruno Genesio porter leurs fruits.

De la 17e à la 4e place

Le contraste est saisissant. À la trêve de septembre, l’OM occupait une inquiétante 17e place en Ligue 1. Les résultats n’étaient pas au rendez-vous et les Marseillais restaient inférieurs à leurs adversaires sur les plans individuel et collectif.

Tout n’était pourtant pas à jeter. Par séquences, les intentions offensives étaient déjà visibles et le jeu commençait à se mettre en place. Il manquait encore de la continuité et une véritable maîtrise collective pour transformer ces promesses en points.

Un mois et demi plus tard, Marseille pointe à la quatrième place à la trêve de novembre. Cette remontée spectaculaire repose notamment sur cinq victoires consécutives en championnat, série qui a complètement changé le regard porté sur le début de saison olympien.

La philosophie de Genesio prend forme

Comme le souligne @LaMinuteOM_, la métamorphose dépasse le simple cadre comptable. La philosophie de Bruno Genesio prend désormais forme et son équipe affiche un visage bien plus cohérent que quelques semaines auparavant.

Le succès éclatant obtenu face au Bayer Leverkusen a également validé cette progression. Au-delà de la série réalisée en Ligue 1, cette performance montre que l’OM est désormais capable de traduire ses intentions dans un rendez-vous relevé.

Un effectif poussé au-delà de ses limites supposées

Genesio semble surtout tirer le maximum des ressources mises à sa disposition. Le technicien olympien révèle les qualités de son groupe, décuple ses forces et parvient à transformer certaines limites supposées en atouts collectifs.

Cette évolution témoigne d’une équipe qui a trouvé des repères sans renoncer à ses ambitions offensives. Là où l’OM cherchait encore son équilibre en septembre, il dispose aujourd’hui d’une dynamique et d’un cadre de jeu suffisamment solides pour regarder vers le haut.

Marseille peut revoir ses ambitions

La quatrième place atteinte en novembre ne constitue encore qu’une étape. Elle modifie néanmoins la perspective d’une saison qui avait commencé dans le doute. L’urgence de quitter le bas du classement a laissé place à la volonté de s’installer durablement parmi les équipes de tête.

La suite devra confirmer cette embellie, mais le redressement est déjà net. En six semaines, Genesio a fait passer l’OM d’une formation en quête de repères à un collectif lancé dans une série de victoires. Pour l’heure, son tour de magie fonctionne pleinement.

OM en ce moment

Classement Ligue 1

4e / 18

18 pts · 10 matchs · 6V 0N 4D · +8

VVVVV

Prochain match

Logo OMOMLogo Le Mans FCLe Mans FC

· Ligue 1 J11

11,40N4,4026,10Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • VRC Lens 1-2 OM
  • VOM 2-0 Toulouse FC
  • VOM 4-3 Le Havre AC
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters de l'OM 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OM
Recommandé pour les supporters de l'OM
Les Phocéens lisent aussi

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot